Куриные тефтели с секретом: вас удивит их вкус

1 ноября 2021 , 13:09
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Советуем вам приготовить эти тефтели сразу после прочтения этого рецепта. Они очень питательные и сочные, а в их середине вас будет ждать небольшой вкусный сюрприз.

Не подумайте, что мы настаиваем. Просто зачем откладывать на завтра то, чем можно полакомиться уже сегодня?

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Рецепт куриных тефтелей с секретом

  • Время: 60 минут
  • Порции: 8 – 12 штук


Тефтели / Фото Fat Killers

Ингредиенты:
– 800 г куриного филе;
– 100 г булгура;
– 2 сырых яйца;
– 8 – 12 шт. мини-моцареллы;
– 1 репчатая луковица;
– соль;
– молотый черный перец;
– зелень.


Для подливки:
– 1 морковка;
– 1 ст. л. томатов в собственном соку;
– 1 репчатая луковица;
– 150 мл греческого йогурта;
– 1 ст. л. оливкового масла;
– 150 мл воды;
– соль;
– молотый черный перец;
– ваши любимые специи.

Приготовление:

  1. Отварите булгур до полуготовности.

  2. Куриное филе перемелите в фарш и заправьте специями.

  3. Луковицу измельчите блендером, добавьте в нее яйцо и все перемешайте.

  4. Морковь натрите на крупной терке.


Тефтели / Фото Fat Killers

  1. Смешайте в глубокой емкости фарш, булгур, яйца, ⅓ моркови.
  2. Сформируйте тефтели, положив внутрь каждой шарик моцареллы.
  3. Переложите тефтели в жаропрочную форму.
  4. Для подливы разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней оставшуюся морковь и вторую луковицу (предварительно нарезанную).
  5. Добавьте в зажарку томаты в собственном соку, йогурт и поушите все 5 минут.


Тефтели / Фото Fat Killers

  1. Залейте тефтели подливой и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, запекаться на 40 минут.
  1. Подавайте тефтели к столу горячими, посыпав (прижелании) зеленью.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак