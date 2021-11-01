Куриные тефтели с секретом: вас удивит их вкус
Источник:инстаграм Fat Killers
Советуем вам приготовить эти тефтели сразу после прочтения этого рецепта. Они очень питательные и сочные, а в их середине вас будет ждать небольшой вкусный сюрприз.
Не подумайте, что мы настаиваем. Просто зачем откладывать на завтра то, чем можно полакомиться уже сегодня?
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Рецепт куриных тефтелей с секретом
- Время: 60 минут
- Порции: 8 – 12 штук
Тефтели / Фото Fat Killers
Ингредиенты:
– 800 г куриного филе;
– 100 г булгура;
– 2 сырых яйца;
– 8 – 12 шт. мини-моцареллы;
– 1 репчатая луковица;
– соль;
– молотый черный перец;
– зелень.
Для подливки:
– 1 морковка;
– 1 ст. л. томатов в собственном соку;
– 1 репчатая луковица;
– 150 мл греческого йогурта;
– 1 ст. л. оливкового масла;
– 150 мл воды;
– соль;
– молотый черный перец;
– ваши любимые специи.
Приготовление:
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Отварите булгур до полуготовности.
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Куриное филе перемелите в фарш и заправьте специями.
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Луковицу измельчите блендером, добавьте в нее яйцо и все перемешайте.
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Морковь натрите на крупной терке.
Тефтели / Фото Fat Killers
- Смешайте в глубокой емкости фарш, булгур, яйца, ⅓ моркови.
- Сформируйте тефтели, положив внутрь каждой шарик моцареллы.
- Переложите тефтели в жаропрочную форму.
- Для подливы разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней оставшуюся морковь и вторую луковицу (предварительно нарезанную).
- Добавьте в зажарку томаты в собственном соку, йогурт и поушите все 5 минут.
Тефтели / Фото Fat Killers
- Залейте тефтели подливой и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, запекаться на 40 минут.
- Подавайте тефтели к столу горячими, посыпав (прижелании) зеленью.
Приятного аппетита!