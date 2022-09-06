Тюфтельки – невеликі кульки з рису та фаршу, які спочатку обсмажують на сковорідці, а потім тушкують у овочевому соусі. Зазвичай у томатах та засмажці з моркви та цибулі.
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Така страва чудово підійде, як на обід, так і на вечерю. Подавайте їх до овочевого салату або рагу. Оскільки в них вже є рис, до інших гарнір вони не надто підійдуть.
Рецепт тюфтельок з рисом
Час: 80 хвилин
Порції: 4
Приготування:
- Курячий фарш потрібно змішати зі спеціями, яйцем, подрібненою цибулею і вимішати добре до однорідної консистенції.
- Сформуйте з нього кульки та обваляйте їх у борошні.
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажте на середньому вогні кілька хвилин.
- Окремо обсмажте нарізану кубиками ріпчасту цибулю та натерту на грубій тертці моркву. Додайте нарізані довільними шматочками томати, томатну пасту та влийте вершки і воду. Перемішайте соус, доведіть до смаку спеціями та занурте у нього тюфтельки.
- Готуйте їх на маленькому вогні до готовності 40 – 50 хвилин.
Смачного!