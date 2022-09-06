Куриные тефтельки с рисом: как мамины

Когда мы пробуем еду приготовленную родными и любящими мамиными руками – вкуснее в мире нет. Но как передать этот вкус своим детям? У нас есть проверенный рецепт тефтелей, которые покорят не только сердца!

Тефтельки – небольшие шарики из риса и фарша, которые сначала обжаривают на сковороде, а затем тушат в овощном соусе. Обычно в помидорах и зажарке из моркови и лука.

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Такое блюдо отлично подойдет как на обед, так и на ужин. Подавайте их в овощной салат или рагу. Поскольку у них уже есть рис, к другим гарнирам они не слишком подойдут.

Рецепт тефтелек с рисом

Время: 80 минут

Порции: 4

– 400 – 500 граммов куриного фарша;– половина стакана риса;– 1 репчатый лук;– соль;– черный молотый перец;– сухой чеснок;– сырое куриное яйцо.– томаты;– морковь;– репчатый лук;– сливки;– вода;– немного томатной пасты по желанию.

Приготовление:

Куриный фарш нужно смешать со специями, яйцом, измельченным луком и хорошо перемешать до однородной консистенции.

Сформируйте из него шарики и обваляйте их в муке.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте на среднем огне несколько минут.

Отдельно обжарьте нарезанный кубиками репчатый лук и натертую на грубой терке морковь. Добавьте нарезанные произвольными кусочками помидоры, томатную пасту и влейте сливки и воду. Перемешайте соус, приведите по вкусу специями и окуните в него тефтельки.

Готовьте их на небольшом огне до готовности 40 – 50 минут.

Приятного тебе аппетита!