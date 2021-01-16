Куриный рулет с сыром и черносливом: рецепт от Евгения Клопотенко
Талантливый повар всегда экспериментирует со вкусами блюд и предлагает куриный рулет с сыром и черносливом. Как приготовить, чтобы он был сочным – читайте в материале.
Евгений Клопотенко поделился рецептом на своей странице в инстаграм. Известный кулинарный эксперт рассказывает как приготовить сочный и вкусный куриный рулет с сыром, черносливом и грецкими орехами.
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Куриный рулет с сыром и черносливом
- Для приготовления рулета помойте куриное филе, обсушите бумажным полотенцем, удалите пленку.
- Разрежьте филе пополам, заверните в пищевую пленку и отбейте кухонным молотком.
- Чернослив помойте, нарежьте тонкими полосками, орехи измельчите ножом.
- Натрите на крупной терке сыр.
- Разверните филе, добавьте соль, перец, орехи, чернослив, сыр, сформируйте рулет и перевяжите кулинарной нитью.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для выпекания, выстелите пергаментом, сбрызните подсолнечным маслом. Выложите рулет в форму и отправьте запекаться на 30 минут до готовности.
- Вытяните рулет, срежьте кулинарную нить, нарежьте рулет порционными кусочками. Выложите на тарелку, перед подачей украсьте измельченными орехами. Приятного аппетита!
Куриный рулет с сыром и черносливом – рецепт от Евгения Клопотенко в видео:
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