Талантливый повар всегда экспериментирует со вкусами блюд и предлагает куриный рулет с сыром и черносливом. Как приготовить, чтобы он был сочным – читайте в материале.

Евгений Клопотенко поделился рецептом на своей странице в инстаграм. Известный кулинарный эксперт рассказывает как приготовить сочный и вкусный куриный рулет с сыром, черносливом и грецкими орехами.

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Куриный рулет с сыром и черносливом

Ингредиенты:

– 2 шт. куриного филе;

– 50 граммов грецких орехов;

– 80-100 граммов чернослива;

– 160 граммов твердого сыра;

– 1 столовая ложка подсолнечного масла;

– соль, перец.

Для приготовления рулета помойте куриное филе, обсушите бумажным полотенцем, удалите пленку. Разрежьте филе пополам, заверните в пищевую пленку и отбейте кухонным молотком. Чернослив помойте, нарежьте тонкими полосками, орехи измельчите ножом. Натрите на крупной терке сыр. Разверните филе, добавьте соль, перец, орехи, чернослив, сыр, сформируйте рулет и перевяжите кулинарной нитью. Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для выпекания, выстелите пергаментом, сбрызните подсолнечным маслом. Выложите рулет в форму и отправьте запекаться на 30 минут до готовности. Вытяните рулет, срежьте кулинарную нить, нарежьте рулет порционными кусочками. Выложите на тарелку, перед подачей украсьте измельченными орехами. Приятного аппетита!

Куриный рулет с сыром и черносливом – рецепт от Евгения Клопотенко в видео: