Талановитий кухар завжди експериментує зі смаками страв і пропонує курячий рулет з сиром та чорносливом. Як приготувати, щоб він був соковитим – читайте у матеріалі.

Євген Клопотенко поділився рецептом на своїй сторінці в інстаграм. Відомий кулінарний експерт розповідає як приготувати соковитий і смачний курячий рулет із сиром, чорносливом та волоськими горіхами. Читайте також Як приготувати смачні чебуреки: рецепт від Євгена Клопотенка Курячий рулет з сиром та чорносливом Інгредієнти:

– 2 шт. курячого філе;

– 50 грамів волоських горіхів;

– 80-100 грамів чорносливу;

– 160 грамів твердого сиру;

– 1 столова ложка соняшникової олії;

– сіль, перець. Для приготування рулету, помийте куряче філе, висушіть паперовим рушником, видаліть плівку. Розріжте філе навпіл, загорніть у харчову плівку і відбийте кухонним молотком. Чорнослив помийте, наріжте тонкими смужками, горіхи подрібніть ножем. Натріть на грубій тертці сир. Розгорніть філе, додайте сіль, перець, горіхи, чорнослив, сир, сформуйте рулет і перев'яжіть кулінарною ниткою. Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму для випікання, вистеліть пергаментом, збризніть соняшниковою олією. Викладіть рулет у форму і відправте запікатись на 30 хвилин до готовності. Витягніть рулет, зріжте кулінарну нитку, наріжте рулет порційними шматочками. Викладіть на тарілку, перед подачею задекоруйте подрібненими горіхами. Смачного! Курячий рулет з сиром та чорносливом – рецепт від Євгена Клопотенка у відео: