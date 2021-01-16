Курячий рулет з сиром та чорносливом: рецепт від Євгена Клопотенка
Талановитий кухар завжди експериментує зі смаками страв і пропонує курячий рулет з сиром та чорносливом. Як приготувати, щоб він був соковитим – читайте у матеріалі.
Євген Клопотенко поділився рецептом на своїй сторінці в інстаграм. Відомий кулінарний експерт розповідає як приготувати соковитий і смачний курячий рулет із сиром, чорносливом та волоськими горіхами.
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Курячий рулет з сиром та чорносливом
- Для приготування рулету, помийте куряче філе, висушіть паперовим рушником, видаліть плівку.
- Розріжте філе навпіл, загорніть у харчову плівку і відбийте кухонним молотком.
- Чорнослив помийте, наріжте тонкими смужками, горіхи подрібніть ножем.
- Натріть на грубій тертці сир.
- Розгорніть філе, додайте сіль, перець, горіхи, чорнослив, сир, сформуйте рулет і перев'яжіть кулінарною ниткою.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму для випікання, вистеліть пергаментом, збризніть соняшниковою олією. Викладіть рулет у форму і відправте запікатись на 30 хвилин до готовності.
- Витягніть рулет, зріжте кулінарну нитку, наріжте рулет порційними шматочками. Викладіть на тарілку, перед подачею задекоруйте подрібненими горіхами. Смачного!
Курячий рулет з сиром та чорносливом – рецепт від Євгена Клопотенка у відео:
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