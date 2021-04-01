Как приготовить куриный рулет с сыром: домашний рецепт
Если хотите приготовить что-то оригинальное на ужин. Мы подготовили для вас рецепт рулета с курицей, который понравится всей семье.
Источник:Наша Ряба
Диетическое куриное мясо вкусное, полезное и прекрасно сочетается с любыми ингредиентами. Нежный куриный рулет готовится с сыром, томатами, сливками. Блюдо удивит всех не только вкусом, но и красивой презентацией.
Читайте также Кесадилья с курицей и кориандром: домашний рецепт
Куриный рулет с сыром
- Для приготовления рулета очистите лук, помойте укроп, пропустите через мясорубку.
- В миску выложите фарш, добавьте лук, укроп, специи, соль, сливки, перемешайте.
- Томаты помойте, нарежьте толстыми кубиками.
- Фету нарежьте крупными кубиками, а оливки – колечками.
- Выложите фарш в пищевую пленку, сформируйте прямоугольник толщиной 2 см. Далее – выложите сыр, томаты, оливки, базилик. Заверните в рулет. Уберите пленку, чтобы рулет крепко держал форму, выложите его на противень, выстеленный пергаментом.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов и отправьте запекаться в течение 15-20 минут до готовности.
- Готовый рулет нарежьте на порции, выложите на тарелку, полейте бальзамическим кремом. Приятного аппетита!
Поделиться новостью