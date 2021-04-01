Если хотите приготовить что-то оригинальное на ужин. Мы подготовили для вас рецепт рулета с курицей, который понравится всей семье.

Диетическое куриное мясо вкусное, полезное и прекрасно сочетается с любыми ингредиентами. Нежный куриный рулет готовится с сыром, томатами, сливками. Блюдо удивит всех не только вкусом, но и красивой презентацией.

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Куриный рулет с сыром

Ингредиенты:

– 400 граммов куриного фарша;

– 60 граммов лука;

– 40 граммов сливок 30-33%;

– 100 граммов томатов;

– 30 граммов оливок;

– 4 зубчика чеснока;

– 100 граммов сыра фета;

– 1 веточка базилика;

– 1/2 чайной ложки карри;

– 30 граммов оливкового масла;

– 50 граммов бальзамического крема;

– укроп;

– соль,

– перец.