Якщо бажаєте приготувати щось оригінальне на вечерю. Ми підготували для вас рецепт рулету з курятиною, який сподобається всій родині.

Дієтичне куряче м'ясо смачне, корисне та чудово поєднується з будь-якими інгредієнтами. Ніжний курячий рулет готується з фаршем, сиром, томатами, вершками. Страва вразить усіх не тільки смаком, а й гарною презентацією.

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Курячий рулет з сиром

Інгредієнти:

– 400 грамів курячого фаршу;

– 60 грамів цибулі;

– 40 грамів вершків 30-33%;

– 100 грамів томатів;

– 30 грамів оливок;

– 4 зубчики часнику;

– 100 грамів сиру фета;

– 1 гілочка базиліка;

– 1/2 чайної ложки карі;

– 30 грамів оливкової олії;

– 50 грамів бальзамічного крему;

– кріп;

– сіль;

– перець.