Як приготувати курячий рулет з сиром: домашній рецепт
Якщо бажаєте приготувати щось оригінальне на вечерю. Ми підготували для вас рецепт рулету з курятиною, який сподобається всій родині.
Джерело:Наша Ряба
Дієтичне куряче м'ясо смачне, корисне та чудово поєднується з будь-якими інгредієнтами. Ніжний курячий рулет готується з фаршем, сиром, томатами, вершками. Страва вразить усіх не тільки смаком, а й гарною презентацією.
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Курячий рулет з сиром
- Для приготування рулету почистіть цибулю, помийте кріп, пропустіть через м'ясорубку.
- У миску викладіть фарш, додайте цибулю, кріп, спеції, сіль, вершки, перемішайте.
- Томати помийте, наріжте товстими кубиками.
- Фету наріжте великими кубиками, а оливки – кільцями.
- Викладіть фарш у харчову плівку, сформуйте прямокутник товщиною 2 см. Далі – викладіть сир, томати, оливки, базилік. Загорніть у рулет. Приберіть плівку, щоб рулет міцно тримав форму, викладіть його на деко, вистелене пергаментом.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 15-20 хвилин до готовності.
- Готовий рулет наріжте на порції, викладіть на тарілку, полийте бальзамічним кремом. Смачного!
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