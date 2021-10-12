Начинкой для куриного рулета могут быть также сухофрукты: курага, чернослив, или грибной дюксель.

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Идеальным гарниром к куриному рулету будет картофельное пюре, гречка или макароны. Если вы ограничиваете себя в потреблении углеводов, приготовьте свежий овощной салат.

Куриный рулет с сыром и шпинатом

Время : 45 минут

: 45 минут Порции: 4



Куриный рулет / Фото Fat Killers

Ингредиенты:

– 250 г куриного филе;

– 50 г адыгейского сыра;

– 10 г оливкового масла;

– шпинат;

– любимые специи.

Приготовление: