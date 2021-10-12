Начинкою для курячого рулету можуть бути також сухофрукти: курага, чорнослив, або грибний дюксель.

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Ідеальним гарніром до курячого рулету буде картопляне пюре, гречка або макарони. Якщо ви обмежуєте себе у споживанні вуглеводі, приготуйте свіжий овочевий салат.

Курячий рулет з сиром та шпинатом

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4



Курячий рулет / Фото Fat Killers

Інгредієнти:

– 250 г курячого філе;

– 50 г адигейського сиру;

– 10 г оливкової олії;

– шпинат;

– улюблені спеції.

Приготування:

Ретельно помийте куряче філе, просушіть на шарі паперового рушника.

Розріжте філе уздовж, але не до кінця.

Розгорніть його та викладіть на роздільну дошку. Накрийте м'ясо шаром харчової плівки та відбийте.

Посоліть м'ясо, додайте улюблених спецій.

Викладіть листя шпинату на курятину, зверху натріть сир.

Загорніть все в рулет та щільно замотайте у фольгу.

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте курячий рулет протягом 40 хвилин.