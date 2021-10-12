Куриный рулет с сыром и шпинатом: рецепт для всей семьи

12 октября 2021 , 19:11
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Fat Killers

Если вам надоели привычные блюда на обед, приготовьте вкусный рулет из курицы и шпината. Он не только полезеный, а сочный и ароматный.

Начинкой для куриного рулета могут быть также сухофрукты: курага, чернослив, или грибной дюксель.

Читайте также 130-метровая вкуснятина: в Киеве приготовили самую длинную в мире шаурму – фото рекордного блюда

Идеальным гарниром к куриному рулету будет картофельное пюре, гречка или макароны. Если вы ограничиваете себя в потреблении углеводов, приготовьте свежий овощной салат.

Куриный рулет с сыром и шпинатом

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4


Куриный рулет / Фото Fat Killers

Ингредиенты:
– 250 г куриного филе;
– 50 г адыгейского сыра;
– 10 г оливкового масла;
– шпинат;
– любимые специи.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте куриное филе, просушите на слое бумажного полотенца.
  2. Разрежьте филе вдоль, но не до конца.
  3. Разверните его и выложите на разделительную доску. Накройте мясо слоем пищевой пленки и отбейте.
  4. Посолите мясо, добавьте любимых специй.
  5. Выложите листья шпината на курятину, сверху натрите сыр.
  6. Заверните все в рулет и плотно замотайте в фольгу.
  7. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте куриный рулет в течение 40 минут.
  8. Разверните готовый рулет, нарежьте его кусочками и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак