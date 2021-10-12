Куриный рулет с сыром и шпинатом: рецепт для всей семьи
12 октября 2021 , 19:11Читати новину українською
Источник:инстаграм Fat Killers
Если вам надоели привычные блюда на обед, приготовьте вкусный рулет из курицы и шпината. Он не только полезеный, а сочный и ароматный.
Начинкой для куриного рулета могут быть также сухофрукты: курага, чернослив, или грибной дюксель.
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Идеальным гарниром к куриному рулету будет картофельное пюре, гречка или макароны. Если вы ограничиваете себя в потреблении углеводов, приготовьте свежий овощной салат.
Куриный рулет с сыром и шпинатом
- Время: 45 минут
- Порции: 4
Куриный рулет / Фото Fat Killers
– 250 г куриного филе;
– 50 г адыгейского сыра;
– 10 г оливкового масла;
– шпинат;
– любимые специи.
Приготовление:
- Тщательно помойте куриное филе, просушите на слое бумажного полотенца.
- Разрежьте филе вдоль, но не до конца.
- Разверните его и выложите на разделительную доску. Накройте мясо слоем пищевой пленки и отбейте.
- Посолите мясо, добавьте любимых специй.
- Выложите листья шпината на курятину, сверху натрите сыр.
- Заверните все в рулет и плотно замотайте в фольгу.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте куриный рулет в течение 40 минут.
- Разверните готовый рулет, нарежьте его кусочками и подавайте к столу. Приятного аппетита!