Приготовьте куриный шашлык в духовке. Уверяем, он будет не менее ароматным и сочным, чем с мангала.

Куриный шашлык на шпажках

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  • Время: 40 минут
  • Порции: 2

шашлик
Фото Правильное питание

  1. Тщательно помойте куриное филе, просушите на слое бумажного полотенца. Нарежьте мясо на средние кусочки.
  2. В большой миске смешайте йогурт, специи и перемешайте.
  3. Замаринуйте курятину на 10 минут.
  4. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  5. Куриные кусочки отправьте на шпажки и выложите на противень.
  6. Выпекайте куриный шашлык в духовке в течение 20 – 25 минут до готовности. Приятного аппетита!

Куриный шашлык на решетке

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2

шашлик
Фото Правильное питание

  1. Тщательно помойте куриное филе, просушите на слое бумажного полотенца. Нарежьте мясо на средние кусочки.
  2. В большой миске смешайте масло, специи, соевый соус и перемешайте.
  3. Замаринуйте курятину на 10 минут.
  4. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  5. Отправьте курятину на шампур.

шашлик
Фото Домівка

  1. Выложите шампуры с шашлыком на решетку из духовки и выпекайте мясо. Через 10 – 13 минут переверните шампуры на другую сторону.
  2. Подавайте куриный шашлык к столу горячим. Приятного аппетита!