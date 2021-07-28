Рецепт курячого шашлику на шпажках

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  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2

шашлик
Фото Правильне харчування

  1. Ретельно помийте куряче філе, просушіть на шарі паперового рушника. Наріжте м'ясо на середні шматочки.
  2. У великій мисці змішайте йогурт, спеції та перемішайте.
  3. Замаринуйте курятину на 10 хвилин.
  4. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  5. Курячі шматочки відправте на шпажки та викладіть на деко.
  6. Випікайте курячий шашлик в духовці протягом 20 – 25 хвилин до готовності. Смачного!

Рецепт курячого шашлику на решітці

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2

шашлик
Фото Правильне харчування

  1. Ретельно помийте куряче філе, просушіть на шарі паперового рушника. Наріжте м'ясо на середні шматочки.
  2. У великій мисці змішайте олію, спеції, соєвий соус та перемішайте.
  3. Замаринуйте курятину на 10 хвилин.
  4. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  5. Відправте курятину на шампур.

    шашлик
    Фото Домівка
  6. Викладіть шампури з шашликом на решітку з духовки та випікайте м'ясо. Через 10 – 13 хвилин переверніть шампури на інший бік.
  7. Подавайте курячий шашлик до столу гарячим. Смачного!