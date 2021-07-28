Рецепт курячого шашлику на шпажках
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- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Фото Правильне харчування
- Ретельно помийте куряче філе, просушіть на шарі паперового рушника. Наріжте м'ясо на середні шматочки.
- У великій мисці змішайте йогурт, спеції та перемішайте.
- Замаринуйте курятину на 10 хвилин.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Курячі шматочки відправте на шпажки та викладіть на деко.
- Випікайте курячий шашлик в духовці протягом 20 – 25 хвилин до готовності. Смачного!
Рецепт курячого шашлику на решітці
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Фото Правильне харчування
- Ретельно помийте куряче філе, просушіть на шарі паперового рушника. Наріжте м'ясо на середні шматочки.
- У великій мисці змішайте олію, спеції, соєвий соус та перемішайте.
- Замаринуйте курятину на 10 хвилин.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Відправте курятину на шампур.
Фото Домівка
- Викладіть шампури з шашликом на решітку з духовки та випікайте м'ясо. Через 10 – 13 хвилин переверніть шампури на інший бік.
- Подавайте курячий шашлик до столу гарячим. Смачного!