Якщо у вас не має можливості вибратися на природу, щоб посмажити соковитий шашлик, або погода за вікном чи тне сезон – вихід є! Ми підготували для вас чудові рецепти приготування курячого шашлику в духовці. Повірте, на смак він буде не менш ароматним та соковитим, ніж на мангалі.