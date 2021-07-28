Как приготовить куриный шашлык в духовке: рецепты на шпажках и на решетке
28 июля 2021 , 13:17Читати новину українською
Источник:24 канал
Нет времени выбраться на природу, чтобы пожарить шашлыки, или погода не позволяет, или вообще не сезон? Выход есть!
Приготовьте куриный шашлык в духовке. Уверяем, он будет не менее ароматным и сочным, чем с мангала.
Куриный шашлык на шпажках
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- Время: 40 минут
- Порции: 2
Фото Правильное питание
– 500 г куриного филе;
– 2 ст. л. йогурта;
– 1 ч. л. специй карри;
– соль по вашему вкусу;
– шпажки деревянные.
- Тщательно помойте куриное филе, просушите на слое бумажного полотенца. Нарежьте мясо на средние кусочки.
- В большой миске смешайте йогурт, специи и перемешайте.
- Замаринуйте курятину на 10 минут.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Куриные кусочки отправьте на шпажки и выложите на противень.
- Выпекайте куриный шашлык в духовке в течение 20 – 25 минут до готовности. Приятного аппетита!
Куриный шашлык на решетке
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Фото Правильное питание
– 500 г куриного филе;
– 1 ст. л. масла;
– 1 ст. л. соевого соуса;
– соль по вашему вкусу;
– черный молотый перец по вашему вкусу;
– 1 ст. л. молотой паприки.
- Тщательно помойте куриное филе, просушите на слое бумажного полотенца. Нарежьте мясо на средние кусочки.
- В большой миске смешайте масло, специи, соевый соус и перемешайте.
- Замаринуйте курятину на 10 минут.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Отправьте курятину на шампур.
Фото Домівка
- Выложите шампуры с шашлыком на решетку из духовки и выпекайте мясо. Через 10 – 13 минут переверните шампуры на другую сторону.
- Подавайте куриный шашлык к столу горячим. Приятного аппетита!