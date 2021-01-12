Вживання м'яса забезпечує широкий спектр поживних речовин, що необхідні організму для росту, підтримки та відновлення. Саме воно є чудовим джерелом білка, заліза та таких вітамінів та мікроелементів, як B-12, цинк, селен. Чим же вирізняється курятина з-поміж інших видів м’яса — розповідаємо у матеріалі SmachnoNews.

Значуща різниця між різними видами м'яса – колір сировини. Він визначається кількістю міоглобіну, а отже – заліза, що міститься в м’язах тварини. Курятина класифікується як птиця і є білим м'ясом, тоді як яловичина, наприклад, вважається червоним.

Курятина vs яловичина

Яловичина – це високобілкова їжа, що містить усі необхідні організму амінокислоти для підтримки фізичної активності та здорового життя. Також вона є хорошим джерелом заліза, цинку, ніацину, холіну, вітаміну В-12 та інших поживних речовин.

Проте, яловичина більш калорійна за курятину: 210-280 ккал проти 100-200 ккал на 100 грамів продукту. При цьому куряче м’ясо має набагато вищу концентрацію поліненасичених жирних кислот, амінокислот і меншу концентрацію насичених жирних кислот, тому є чудовим доповненням до раціону людей, які дотримуються нежирного, але високобілкового раціону.

Яловичина калорійніша за курятину, а ще її важче готувати / pixabay

Обидва види м’яса приблизно однакові за вмістом вітаміну D, вітаміну B2 та вітаміну B5, але не мають вітаміну C та вітаміну B9. При цьому курятина містить більше вітамінів Е, К, В1, В3, В5, а особливо вітаміну А.

Та значною перевагою курятини є її ніжний смак та легкість приготування. На відміну від яловичини, курку можна доволі швидко підсмажити, протушкувати чи зварити, а головне смачно, оскільки існує безліч варіацій рецептів.

Курятина vs свинина

Свинина та курка мають більше спільних харчових рис. Звичайно, це порівняння не стосується бекону, один шматочок якого містить більше калорій, принаймні втричі більше жиру і менше поживних речовин, ніж порція іншого виду свинини. Курятина та м'ясо свині без шкіри є хорошими джерелами нежирного білка, а також вітаміну B-12 та мікроелементів цинку і селену.

Свиняча вирізка, шинка й курячі грудки, стегна та ноги містять усі вітаміни групи В, окрім фолієвої кислоти, та є важливими джерелами вітаміну B-12, оскільки його немає в більшості продуктів саме рослинного походження. Без достатнього надходження цього вітаміну у вас може виникнути ризик розвитку анемії, оскільки він важливий для вироблення еритроцитів, а також впливає на синтез та регуляцію ДНК і підтримує нормальну роботу нервової системи.

Як вже було зазначено вище, куряче м’ясо переважно має 100-200 ккал на 100 грамів продукту залежно від виду та способу приготування, а от свинина – 250-300 ккал. Та якщо вміст холестерину в курятині становить близько 80 мг, то в свинині його аж у півтора раза більше – 120 мг.

У свинині в 1,5 раза більше холестерину, аніж у курятині / pixabay

Коротко кажучи, усі вироби зі свинячого м’яса містять приблизно вдвічі більше жиру та калорій, ніж із курятини. Тому при виборі м’яса зважайте на те, що високий вміст насичених жирів та холестерину провокує закупорювання артерій та збільшує ризики розвитку хвороб серця, діабету, артриту, остеопорозу тощо.

Курятина vs індичка

І курка, й індичка забезпечують високоякісний білок для організму і можуть бути здоровим компонентом збалансованого харчування. Але варто мати на увазі, що занадто велика кількість певного продукту в раціоні може завдати негативних наслідків вашому здоров'ю.

Обираючи, який варіант може найкраще відповідати вашим особистим потребам у харчуванні, окрім вмісту білка, варто враховувати загальну кількість поживних речовин, калорійність м’яса, вміст жиру, вітамінів та мінералів. Хоча між курятиною та індичкою немає істотної різниці у цих показниках, між білим та темним м’ясом загалом ці речовини можуть відрізнятися.

Індиче м'ясо дорожче за курятину / shutterstock

Варто також зазначити, що індичку набагато складніше виростити, аніж курку, тому часто птахів годують антибіотиками. Натомість в Україні є курятина, яку можна споживати без остраху за своє здоров’я – шукайте відповідне маркування на упаковці з підтвердженням незалежних аудиторів або контролюючих органів.

При цьому курка менш калорійна, оскільки в 100 грамів індички міститься 119-180 ккал.

Порівняння курятини з іншими видами м'яса в інфографіці:

*ціна в мережі "Ашан" станом на 12.01.2021

Підсумок

Отже, кожен вид м’яса має свої переваги та недоліки, тому споживачу варто обирати саме той продукт, який найкраще підійде для потреб його організму. Проте саме курятина – це найдоступніше джерело високоякісного білка та інших необхідних поживних речовин.

Перевагою курячого м’яса є не лише відсутність "поганих" жирів, а також нижчі ціни на продукцію в порівнянні з іншими видами м'яса.

Готувати курятину легко / pixabay

Технологічні параметри якості курятини пов’язані з різними факторами (умови утримання птиці, склад корму, умови виробництва та транспортування продукції тощо). На поживні речовини у м'ясі можна впливати шляхом модифікації корму для птиці (додавання різних видів олій, вітамінів, мікроелементів та амінокислот), збагаченого функціональними інгредієнтами (n-3 ПНЖК, карнозин, селен та вітамін Е).

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Уважно читайте етикетку: вона дасть усю інформацію про склад та умови виробництва продукції, у разі збагачення продукції додатковими поживними речовинами – це буде зазначено на маркуванні.