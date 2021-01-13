Особенности хранения мяса непосредственно влияют на его качество и наше здоровье. Безопасно ли покупать курицу на вес, особенно во время пандемии и какие преимущества фасованной продукции – рассмотрим далее.

Как известно, вирусы передаются при чихании и кашле больного человека. Капельки с вирусом могут попадать, оседая на пищевые продукты, поэтому много супермаркетов и магазинов стали фасовать даже фрукты, овощи и другие продукты, которые ранее продавались без упаковки. Покупая упакованную еду, вы минимизируете риск заразиться.

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Однако до сих пор многие покупатели отдают предпочтение нефасованной мясной продукции, в том числе курятине, ведь ее можно рассмотреть с разных сторон, понюхать и потом купить понравившиеся. Но следует учитывать, что такая переборка кусочков мяса повторяется каждым покупателем или работником магазина, поэтому и с вашим кусочком, возможно, также произошло множество посторонних контактов. Если же магазин сотрудничает с несколькими поставщиками, может происходить смешивание мяса разных производителей в одной гастроемкости. Время от времени продавцы пополняют запас на витрине, тогда происходит перекрестное загрязнение безопасного мяса тем, на котором может быть вирус.

Хорошо, если в точке продажи курицы на вес витрина будет закрыта. Иначе сколько людей пройдет рядом, кашлянет или чихнет, оставив свои капли с вирусом? Логично, что чем меньше сталкивается людей с продуктом на пути от производителя к покупателю, тем он безопаснее.

С точки зрения санитарии, вся нефасованная продукция достаточно слабо защищена от постороннего воздействия на прилавке. Курятина на витрине все равно имеет постоянный контакт с кислородом, который лишает мясо естественной влаги. И если в магазинном холодильнике курятина хотя бы хранится при постоянной температуре, то на базаре все еще хуже. Курицу постоянно вынимают из холодильников, выкладывают на прилавок и снова прячут. Все это разрушительно действует на микрофлору мяса, в результате – возрастает риск развития микроорганизмов, порчи продукта.

На птицефабриках санитарно-гигиенические нормы соблюдаются гораздо строже, особенно, когда фасовочные линии автоматизированы. Соответственно, риск получить неприятности от такой продукции минимален.

Сколько хранится куриное мясо на развес?

Максимально возможный срок в случае холодильного хранения охлажденного куриного мяса – 5 дней. Именно настолько можно задержать размножение микроорганизмов при условии соблюдения температурного режима от 0°С до +4°С. Если же указанные условия хранения нарушены, то продукт начинает портиться быстрее.

К сожалению, в реальности далеко не все мясные магазины, не говоря уже о базарах, могут обеспечить подобный температурный режим. Поэтому при выборе нефасованной курятины важнее всего покупать продукцию надежного производителя и там, где для ее хранения есть все необходимые условия. Например, в фирменных точках ТМ "Наша Ряба", где соблюдаются все стандарты.

Таким образом, фасованная продукция все же безопаснее. Единственный минус – ее цена немного выше, поскольку производитель тратит дополнительные средства на надежную и безопасную упаковку, нанесение маркировки и прочее.

Фасованные продукти – безопаснее в условиях пандемии / facebook / Nasha.Ryaba

Упаковка мяса – своеобразный паспорт

Несомненный плюс упаковки – отсутствие необходимости расспрашивать продавца о документах на товар, чтобы выяснить его срок годности, происхождение и другую важную информацию.

На маркировке фасованной продукции обязательно должно быть указано:

наименование;

конечный срок потребления, дата изготовления;

информация о производителе;

условия хранения;

вес;

наличие / отсутствие ГМО и т. д.

При выборе фасованного мяса крайне важно тщательно осмотреть, нет ли нарушения целостности упаковки.

Разнообразие упаковок

Подкладка с прозрачной стретч-пленкой является наиболее бюджетным вариантом, но она не отличается герметичностью. Лучшая альтернатива – герметичная упаковка с запаянными краями. Когда продукт туда помещается, то воздух либо замещается смесью атмосферных газов, либо откачивается (создается вакуум). Как результат – процесс развития микроорганизмов существенно замедляется.

PET-лоток и вакуумная упаковка гарантирует пищевую безопасность курятины и является дополнительной степенью защиты от внешних факторов.

Подытожим преимущества фасованной курицы:

Мясо защищено от излишней влаги, пыли, бактерий. Свежесть курятины сохраняется дольше – в течение 7 дней; Курица защищена от обветривания (мясо остается мягким и сочным). Фасованные продукты экономят время, поскольку не надо ждать, когда продавец сможет вас обслужить. Такое мясо легче транспортировать, а надежную упаковку убережет от протечек.

Сравнение курятины фасованной и на вес / инфографика 24 канала

Конечно, только вы можете решать, какой вариант куриного мяса вам подходит лучше всего – фасованный или на вес, учтя все "за" и "против". Однако не забывайте, что здоровье – самая большая ценность, поэтому заботьтесь о своей безопасности, особенно во время пандемии.