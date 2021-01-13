Особливості зберігання м'яса безпосередньо впливають на його якість та наше здоров'я. Чи безпечно купувати курку на вагу, особливо під час пандемії та які переваги фасованої продукції – розглянемо далі.

Як відомо, віруси передаються при чханні та кашлі хворої людини. Краплинки з вірусом можуть потрапляти, осідаючи на харчові продукти, тому багато супермаркетів та магазинів стали фасувати навіть фрукти, овочі та інші продукти, які раніше продавалися без пакування. Купуючи упаковану їжу, ви мінімізуєте ризик заразитися.

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Проте досі багато покупців віддають перевагу нефасованій м’ясній продукції, у тому числі курятині, адже її можна розглянути з різних сторін, понюхати та потім купити ті, що сподобались. Але слід враховувати, що таке перебирання шматочків м’яса повторюється кожним покупцем або працівником магазину, тому й з вашим шматочком, можливо, також відбулося безліч сторонніх контактів. Якщо ж магазин співпрацює з кількома постачальниками, може відбуватися змішування м'яса різних виробників в одній гастроємності. Час від часу продавці поповнюють запас на вітрині, тоді відбувається перехресне забруднення безпечного м’яса тим, на якому може бути вірус.

Добре, якщо в точці продажу курки на вагу вітрина буде закритою. Інакше скільки людей пройде поруч, кашляне або чхне, залишивши свої краплини з вірусом? Логічно, що чим менше стикається людей із продуктом на шляху від виробника до покупця, тим він безпечніший.

З точки зору санітарії, уся нефасована продукція досить слабо захищена від стороннього впливу на прилавку. Курятина на вітрині все одно має постійний контакт із киснем, який позбавляє м'ясо природної вологи. І якщо в магазинному холодильнику курятина хоча б зберігається за постійної температури, то на базарі все ще гірше. Курку постійно виймають з холодильників, викладають на прилавок і знову ховають. Усе це руйнівно діє на мікрофлору м'яса, у результаті – зростає ризик розвитку мікроорганізмів, псування продукту.

На птахофабриках санітарно-гігієнічні норми дотримуються набагато суворіше, особливо, коли фасувальні лінії автоматизовані. Відповідно, ризик отримати неприємності від такої продукції мінімальний.

Скільки зберігається куряче м'ясо на вагу?

Максимально можливий термін у разі холодильного зберігання охолодженого курячого м'яса – 5 днів. Саме настільки можна затримати розмноження мікроорганізмів за умови дотримання температурного режиму від 0°С до +4°С. Якщо ж зазначені умови зберігання порушені, то продукт починає псуватися швидше.

На жаль, у реальності далеко не всі м'ясні магазини, не кажучи вже про базари, можуть забезпечити подібний температурний режим. Тому при виборі нефасованої курятини найважливіше купувати продукцію надійного виробника й там, де для її зберігання є всі необхідні умови. Наприклад, у фірмових точках ТМ "Наша Ряба", де дотримуються всіх стандартів.

Таким чином, фасована продукція все ж безпечніша. Єдиний мінус – її ціна трохи вища, оскільки виробник витрачає додаткові кошти на надійну та безпечну упаковку, нанесення маркування та інше.

Фасовані продукти – безпечніші в умовах пандемії / facebook/Nasha.Ryaba

Упаковка м'яса – своєрідний паспорт

Безсумнівний плюс упаковки – відсутність необхідності розпитувати продавця про документи на товар, щоб з'ясувати його термін придатності, походження та іншу важливу інформацію.

На маркуванні фасованої продукції обов'язково має бути вказано:

найменування;

кінцевий термін споживання, дата виготовлення;

інформація про виробника;

умови зберігання;

вага;

наявність/відсутність ГМО тощо.

При виборі фасованого м'яса вкрай важливо ретельно оглянути, чи немає порушення цілісності упаковки.

Різноманітність упаковок

Підкладка з прозорою стретч-плівкою є найбільш бюджетним варіантом, але він не відрізняється герметичністю. Найкраща альтернатива – герметична упаковка з запаяними краями. Коли продукт туди поміщається, то повітря або заміщається сумішшю атмосферних газів, або відкачується (створюється вакуум). Як результат – процес розвитку мікроорганізмів істотно сповільнюється.

PET-лоток та вакуумне пакування гарантує харчову безпеку курятини та є додатковим ступенем захисту від зовнішніх факторів.

Підсумуємо переваги фасованої курки:

М'ясо захищене від зайвої вологи, пилу, бактерій. Свіжість курятини зберігається довше – протягом 7 днів; Курка захищена від обвітрювання (м'ясо залишається м'якеньким та соковитим). Фасовані продукти економлять час, оскільки не треба чекати, коли продавець зможе вас обслужити. Таке м'ясо легше транспортувати, а надійне пакування вбереже від протікання.

Порівняння курятини фасованої і на вагу / Інфографіка 24 каналу

Звичайно, тільки ви можете вирішувати, який варіант курячого м'яса вам підходить найкраще – фасований або на вагу, врахувавши всі "за" та "проти". Проте не забувайте, що здоров'я – найбільша цінність, тому дбайте про свою безпеку, особливо в час пандемії.