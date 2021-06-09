Ніжне та соковите куряче м'ясо з вершковим соусом та грибами сподобається усім. Страву можна подавати у будні та свята.

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Це може бути основна страва або гарнір до картоплі або рису. За бажанням приготуйте салати зі свіжих овочів.

Як приготувати курятину су-від з грибним соусом

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2

2 Калорійність на 100 грамів: 145 ккал

Інгредієнти:

– 200 – 300 грамів курячої грудки су-від;

– 100 грамів цибулі;

– 20 грамів часнику;

– 300 грамів грибів (печериці);

– 200 грамів вершків 33%;

– 10 грамів зелені;

– 70 грамів олії.

Куряча грудка су-від у грибному соусі/ Фото Наша Ряба