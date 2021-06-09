Ніжне та соковите куряче м'ясо з вершковим соусом та грибами сподобається усім. Страву можна подавати у будні та свята.

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Це може бути основна страва або гарнір до картоплі або рису. За бажанням приготуйте салати зі свіжих овочів.

Як приготувати курятину су-від з грибним соусом

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 2
  • Калорійність на 100 грамів: 145 ккал

Куряча грудка су-від у грибному соусі/ Фото Наша Ряба

  1. Цибулю, часник почистіть, подрібніть ножем, обсмажте на пательні на рослинній олії до готовності.
  2. Гриби ретельно помийте, наріжте пластинами. Обсмажите до золотистого кольору, додайте до цибулі. Далі – влийте вершки, сік з пакету, доведіть до кипіння. 
  3. М'ясо грудки наріжте скибочками, викладіть у каструлю, влийте соус та прогрійте протягом десяти хвилин на маленькому вогні до готовності.
  4. Зелень помийте, подрібніть ножем.
  5. Зніміть з вогню, додайте зелень. Викладіть у тарілки. Смачного!