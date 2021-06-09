Ніжне та соковите куряче м'ясо з вершковим соусом та грибами сподобається усім. Страву можна подавати у будні та свята.
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Це може бути основна страва або гарнір до картоплі або рису. За бажанням приготуйте салати зі свіжих овочів.
Як приготувати курятину су-від з грибним соусом
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
- Калорійність на 100 грамів: 145 ккал
Куряча грудка су-від у грибному соусі/ Фото Наша Ряба
- Цибулю, часник почистіть, подрібніть ножем, обсмажте на пательні на рослинній олії до готовності.
- Гриби ретельно помийте, наріжте пластинами. Обсмажите до золотистого кольору, додайте до цибулі. Далі – влийте вершки, сік з пакету, доведіть до кипіння.
- М'ясо грудки наріжте скибочками, викладіть у каструлю, влийте соус та прогрійте протягом десяти хвилин на маленькому вогні до готовності.
- Зелень помийте, подрібніть ножем.
- Зніміть з вогню, додайте зелень. Викладіть у тарілки. Смачного!