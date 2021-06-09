Как приготовить вкусную куриную грудку су-вид с грибным соусом: простой рецепт

Если хотите разнообразить традиционное меню. Предлагаем вам замечательный рецепт куриной грудки су-вид с грибным соусом. За 25 минут изысканное блюдо у вас на столе.
Нежное и сочное куриное мясо со сливочным соусом и грибами понравится всем. Блюдо можно подавать в будни и праздники.
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Это может быть основное блюдо или гарнир к картофелю или рису. По желанию приготовьте салаты из свежих овощей.
Как приготовить куриную грудку су-вид с грибным соусом
- Время: 25 минут
- Порции: 2
- Калорийность на 100 граммов: 145 ккал
– 200 – 300 граммов куриной грудки су-вид;
– 100 граммов лука;
– 20 граммов чеснока;
– 300 граммов грибов (шампиньоны);
– 200 граммов сливок 33%;
– 10 граммов зелени;
– 70 граммов масла.
Куриная грудка су-вид в грибном соусе / Фото Наша Ряба
- Лук, чеснок очистите, измельчите ножом, обжарьте на сковороде на растительном масле до готовности.
- Грибы тщательно помойте, нарежьте пластинами. Обжарьте до золотистого цвета, добавьте в лук. Далее – влейте сливки, сок из пакета, доведите до кипения.
- Мясо нарежьте ломтиками, выложите в кастрюлю, влейте соус и прогрейте в течение десяти минут на маленьком огне до готовности.
- Зелень помойте, измельчите ножом.
- Снимите с огня, добавьте зелень. Выложите в тарелки. Приятного аппетита!