Курник с блинами: старинный рецепт праздничного пирога с курицей и рисом для особого события

Ждете в гости семью или много друзей? Приготовьте для них сочный и вкусный пирог по старинному рецепту кулинара Лизы Глинской. Уверяем вас, что гости и родные буду приятно удивлены блюдом!

Курник – настоящий король пирогов, ведь он большой, в нем много начинки, а еще слои из блинов.

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Украинская кулинарка Лиза Глинская поделилась с читателями старинным рецептом величественного пирога и отметила, что его готовили в ее семье несколько поколений.

Хоть рецепт курника достаточно большой, в нем много процессов, но в приготовлении он довольно легкий и из простых продуктов.

Рецепт курника с двумя начинками

Время: 3 –4 часа

3 –4 часа Порции: 8–10



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Для приготовления опары смешайте молоко, сахар и дрожжи. Добавьте муку в смесь. Желательно просеять его через мелкое сито, чтобы не было комочков.





Скриншот с видео

Перемешайте смесь для опары, накройте слоем пищевой пленки и оставьте подниматься в теплом месте без сквозняков на 20–30 минут.

Для приготовления теста смешайте опару, яйца, сахар, сливочное масло, муку и соль. Перемешайте до однородной консистенции.





Скриншот с видео

Накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте подниматься в теплом месте без сквозняков на 2 часа.

Для приготовления мясной начинки отварите курятину в подсоленной воде до готовности. Отделите мясо от костей и нарежьте мелкими кусками.





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Грибы и лук нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на смеси из растительного и сливочного масла. Заправьте солью и черным молотым перцем. Соедините курятину с овощной зажаркой, хорошо перемешайте.

– 300 мл молока;– 150 г муки;– 20 г сахара;– 15 г свежих дрожжей или 5 г сухих.– 500 г муки;– 100 г сливочного масла;– 2 яйца;– 40 г сахара;– 5 г соли.– 1 кг курятины;– 300 г грибов;– 1 луковица;– 10 г сливочного масла;– 10 г растительного масла;– соль и черный молотый перец по вкусу.

​Также вы можете выбрать начинку для курника без мяса, с яйцом, рисом и зеленью. Такой вариант блюда подойдет для постного меню, или если вы не употребляете мяса.

Или приготовьте курятник с двумя начинками – так будет сытнее и вкуснее!

Для приготовления постной начинки нарежьте предварительно отваренные яйца небольшими кусочками. Мелко насеките зеленый лук и укроп.





Скриншот с видео

Соедините все ингредиенты для начинки и перемешайте.

Для приготовления блинов смешайте молоко, яйца, растительное масло, соль, сахар и муку. Перемешайте до однородной массы. Обжарьте блины на сковородке с обеих сторон.

Формируем курник

Разомните тесто. Отделите 1/3 часть и раскатайте кругом диаметром около 26 сантиметров.





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Выложите ¼ часть куриной начинки, разровняйте и накройте блином.





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Выложите 1/3 часть рисовой начинки, разровняйте и накройте блином.





Скриншот с видео

Чередуйте слои начинок, перекладывая их блинами. Верхний слой куриной начинки не накрывайте блином.





Скриншот с видео

Раскатайте оставшееся тесто кругом и накройте им пирог. Тщательно защепите края теста.





Скриншот с видео

Сформируйте в центре пирога небольшую дырочку. Для глазирования пирога смешайте яичный желток и немного молока. Обильно смажьте тесто с помощью кисточки. Чтобы красиво задекорировать пирог, можно использовать остатки теста.





Скриншот с видео

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог в режиме "конвекция" в течение 40 – 45 минут.





Скриншот с видео

Накройте готовый пирог сухим полотенцем, пока он теплый. Приятного аппетита!

– 150 г отварного риса;– 3 яйца;– 100 г зеленого лука;– соль по вкусу;– укроп по вкусу.– 190 мл молока;– 1 яйцо;– 100 г муки;– ½ ч. л. сахара;– 30 мл растительного масла;– щепотка соли.

Рецепт курника с мясной и рисовой начинкой – видео: