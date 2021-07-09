Курник – справжній король пирогів, адже він надзвичайно великий, у ньому багато начинки, а ще шари з млинців.

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Українська кулінарка Ліза Глінська поділилася з читачами давнім рецептом величного пирога, й зазначила, що його готували у її родині кілька поколінь.

Хоч рецепт курника доволі великий, у ньому багато процесів, але у приготуванні він доволі легкий та з простих продуктів.

Рецепт курника з двома начинками

Час: 3 – 4 години

3 – 4 години Порції: 8 – 10



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Інгредієнти для опари:

– 300 мл молока;

– 150 г борошна;

– 20 г цукру;

– 15 г свіжих дріжджів або 5 г сухих.

Для приготування опари змішайте молоко, цукор та дріжджі. Додайте борошно до суміші. Бажано просіяти його через дрібне сито, щоб не було грудочок.





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Перемішайте суміш для опари, накрийте шаром харчової плівки та залишіть підійматися в теплому місці без протягів на 20 – 30 хвилин.

Інгредієнти для тіста:

– 500 г борошна;

– 100 г вершкового масла;

– 2 яйця;

– 40 г цукру;

– 5 г солі.

Для приготування тіста змішайте опару, яйця, цукор, вершкове масло, борошно та сіль. Перемішайте до однорідної консистенції.





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Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть підростати в теплому місці без протягів на 2 години.

Інгредієнти для начинки з куркою та грибами:

– 1 кг курятини;

– 300 г грибів;

– 1 цибулина;

– 10 г вершкового масла;

– 10 г рослинної олії;

– сіль та чорний мелений перець на ваш смак.

Для приготування м'ясної начинки відваріть курятину в підсоленій воді до готовності. Відділіть м'ясо від кісток та наріжте дрібними шматками.





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Гриби та цибулю наріжте невеликими шматочками та обсмажте на суміші з рослинної олії та вершкового масла. Заправте сіллю та чорним меленим перцем. З'єднайте курятину з овочевою засмажкою, добре перемішайте.

​Також ви можете обрати начинку для курника без м'яса, з яйцем, рисом та зеленню. Такий варіант страви підійде для пісного меню, або якщо ви не вживаєте м'яса.

Або приготуйте курник з двома начинками – так буде ситніше та смачніше!

Інгредієнти для начинки з рисом, зеленню та яйцем:

– 150 г відвареного рису;

– 3 яйця;

– 100 г зеленої цибулі;

– сіль на ваш смак;

– кріп на ваш смак.

Для приготування пісної начинки наріжте попередньо відварені яйця невеликими шматочками. Дрібно насічіть зелену цибулю та кріп.





Скріншот з відео

З'єднайте всі інгредієнти для начинки та перемішайте.

Інгредієнти для млинців:

– 190 мл молока;

– 1 яйце;

– 100 г борошна;

– ½ ч. л. цукру;

– 30 мл рослинної олії;

– дрібка солі.

Для приготування млинців змішайте молоко, яйця, рослинну олію, сіль, цукор та борошно. Перемішайте до однорідної маси. Обсмажте млинці на сковорідці з обох сторін.

Формуємо курник

Розімніть тісто. Відділіть 1/3 частину та розкачайте колом, діаметр близько 26 сантиметрів.





Скріншот з відео

Викладіть ¼ частину курячої начинки, розрівняйте та накрийте млинцем.





Скріншот з відео

Викладіть 1/3 частину рисової начинки, розрівняйте та накрийте млинцем.





Скріншот з відео

Чергуйте шари з начинок перекладаючи їх млинцями. Верхній шар курячої начинки не накривайте млинцем.





Скріншот з відео

Розкачайте тісто, що залишилося колом та накрийте ним пиріг. Ретельно защепіть краї тіста.





Скріншот з відео

Сформуйте в центрі пирога невелику дірочку. Для глазурування пирога змішайте яєчний жовток та трішки молока. Рясно змастіть тісто за допомогою пензлика. Щоб красиво задекорувати пиріг можна використати залишки тіста.





Скріншот з відео

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг в режимі "Конвекція" протягом 40 – 45 хвилин.





Скріншот з відео

Накрийте готовий пиріг сухим рушником доки він теплий. Смачного!

Рецепт курника з м'ясною та рисовою начинкою – відео: