Курник – настоящий король пирогов, ведь он большой, в нем много начинки, а еще слои из блинов.
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Украинская кулинарка Лиза Глинская поделилась с читателями старинным рецептом величественного пирога и отметила, что его готовили в ее семье несколько поколений.
Хоть рецепт курника достаточно большой, в нем много процессов, но в приготовлении он довольно легкий и из простых продуктов.
Рецепт курника с двумя начинками
- Время: 3 –4 часа
- Порции: 8–10
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- Для приготовления опары смешайте молоко, сахар и дрожжи.
- Добавьте муку в смесь. Желательно просеять его через мелкое сито, чтобы не было комочков.
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- Перемешайте смесь для опары, накройте слоем пищевой пленки и оставьте подниматься в теплом месте без сквозняков на 20–30 минут.
- Для приготовления теста смешайте опару, яйца, сахар, сливочное масло, муку и соль. Перемешайте до однородной консистенции.
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- Накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте подниматься в теплом месте без сквозняков на 2 часа.
- Для приготовления мясной начинки отварите курятину в подсоленной воде до готовности. Отделите мясо от костей и нарежьте мелкими кусками.
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- Грибы и лук нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на смеси из растительного и сливочного масла. Заправьте солью и черным молотым перцем.
- Соедините курятину с овощной зажаркой, хорошо перемешайте.
Также вы можете выбрать начинку для курника без мяса, с яйцом, рисом и зеленью. Такой вариант блюда подойдет для постного меню, или если вы не употребляете мяса.
Или приготовьте курятник с двумя начинками – так будет сытнее и вкуснее!
- Для приготовления постной начинки нарежьте предварительно отваренные яйца небольшими кусочками.
- Мелко насеките зеленый лук и укроп.
Скриншот с видео
- Соедините все ингредиенты для начинки и перемешайте.
- Для приготовления блинов смешайте молоко, яйца, растительное масло, соль, сахар и муку. Перемешайте до однородной массы.
- Обжарьте блины на сковородке с обеих сторон.
Формируем курник
- Разомните тесто. Отделите 1/3 часть и раскатайте кругом диаметром около 26 сантиметров.
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- Выложите ¼ часть куриной начинки, разровняйте и накройте блином.
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- Выложите 1/3 часть рисовой начинки, разровняйте и накройте блином.
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- Чередуйте слои начинок, перекладывая их блинами. Верхний слой куриной начинки не накрывайте блином.
Скриншот с видео
- Раскатайте оставшееся тесто кругом и накройте им пирог. Тщательно защепите края теста.
Скриншот с видео
- Сформируйте в центре пирога небольшую дырочку.
- Для глазирования пирога смешайте яичный желток и немного молока. Обильно смажьте тесто с помощью кисточки.
- Чтобы красиво задекорировать пирог, можно использовать остатки теста.
Скриншот с видео
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог в режиме "конвекция" в течение 40 – 45 минут.
Скриншот с видео
- Накройте готовый пирог сухим полотенцем, пока он теплый. Приятного аппетита!
Рецепт курника с мясной и рисовой начинкой – видео: