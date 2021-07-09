Курник – настоящий король пирогов, ведь он большой, в нем много начинки, а еще слои из блинов.

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Украинская кулинарка Лиза Глинская поделилась с читателями старинным рецептом величественного пирога и отметила, что его готовили в ее семье несколько поколений.

Хоть рецепт курника достаточно большой, в нем много процессов, но в приготовлении он довольно легкий и из простых продуктов.

Рецепт курника с двумя начинками

  • Время: 3 –4 часа
  • Порции: 8–10


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  1. Для приготовления опары смешайте молоко, сахар и дрожжи.
  2. Добавьте муку в смесь. Желательно просеять его через мелкое сито, чтобы не было комочков.


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  3. Перемешайте смесь для опары, накройте слоем пищевой пленки и оставьте подниматься в теплом месте без сквозняков на 20–30 минут.
  1. Для приготовления теста смешайте опару, яйца, сахар, сливочное масло, муку и соль. Перемешайте до однородной консистенции.


    Скриншот с видео
  2. Накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте подниматься в теплом месте без сквозняков на 2 часа.
  1. Для приготовления мясной начинки отварите курятину в подсоленной воде до готовности. Отделите мясо от костей и нарежьте мелкими кусками.


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  2. Грибы и лук нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на смеси из растительного и сливочного масла. Заправьте солью и черным молотым перцем.
  3. Соедините курятину с овощной зажаркой, хорошо перемешайте.

​Также вы можете выбрать начинку для курника без мяса, с яйцом, рисом и зеленью. Такой вариант блюда подойдет для постного меню, или если вы не употребляете мяса.

Или приготовьте курятник с двумя начинками – так будет сытнее и вкуснее!

  1. Для приготовления постной начинки нарежьте предварительно отваренные яйца небольшими кусочками.
  2. Мелко насеките зеленый лук и укроп.


    Скриншот с видео
  3. Соедините все ингредиенты для начинки и перемешайте.
  1. Для приготовления блинов смешайте молоко, яйца, растительное масло, соль, сахар и муку. Перемешайте до однородной массы.
  2. Обжарьте блины на сковородке с обеих сторон.

Формируем курник

  1. Разомните тесто. Отделите 1/3 часть и раскатайте кругом диаметром около 26 сантиметров.


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  2. Выложите ¼ часть куриной начинки, разровняйте и накройте блином.


    Скриншот с видео
  3. Выложите 1/3 часть рисовой начинки, разровняйте и накройте блином.


    Скриншот с видео
  4. Чередуйте слои начинок, перекладывая их блинами. Верхний слой куриной начинки не накрывайте блином.


    Скриншот с видео
  5. Раскатайте оставшееся тесто кругом и накройте им пирог. Тщательно защепите края теста.


    Скриншот с видео
  6. Сформируйте в центре пирога небольшую дырочку.
  7. Для глазирования пирога смешайте яичный желток и немного молока. Обильно смажьте тесто с помощью кисточки.
  8. Чтобы красиво задекорировать пирог, можно использовать остатки теста.


    Скриншот с видео
  9. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог в режиме "конвекция" в течение 40 – 45 минут.


    Скриншот с видео
  10. Накройте готовый пирог сухим полотенцем, пока он теплый. Приятного аппетита!

Рецепт курника с мясной и рисовой начинкой – видео: