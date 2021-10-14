Курочка под "прессом": рецепт сочных окорочков с корицей

14 октября 2021 , 15:20
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Источник:

инстаграм Алисы Купер

Мы уверены, что так вы еще не готовили! Если, на первый взгляд, рецепт вызовет у вас удивление – отбросьте все сомнения. Куриные бедра получаются сочные, ароматные и нежные, а гарниром к ним идеально подойдет свежий салат из сезонных овощей.

Для приготовления этого рецепта вам нужна большая чугунная кастрюля. Можно взять обычную, но тогда положите на ее дно что-то тяжелое.

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Важными также являются в блюде специи: молотая корица и черный душистый перец.

Рецепт курочки под "прессом"

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4


Куриные бедра с овощами / Фото Алисы Купер

Ингредиенты:
– 4 шт. куриных бедер;
– соль;
– 2 ч. л. корицы;
– 1 ч. л. душистого перца;
– розмарин;
– петрушка;
– кинза.

Приготовление:

  1. В ступе разотрите розмарин, чтобы он открыл аромат.
  1. Укройте кухонную доску слоем пищевой пленки и выложите на нее курятину.
  1. Накройте бедра еще одним слоем пищевой пленки и хорошенько отбейте.
  1. Натрите курятину розмарином, посолите мясо и посыпьте корицей и перцем.


Продукты для блюда / Фото Алисы Купер

  1. Оставьте мясо на 30 минут мариноваться под пленкой.
  1. Разогрейте сковородку и выложите на нее куриные бедра. Сверху придавите прессом и обжаривайте по 6 – 7 минут с каждой стороны.
  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте куриные бедра еще 10 минут в духовке до готовности мяса.
  1. Готовое блюдо посыпьте мелко нарезанной зеленью петрушки и кинзы. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак