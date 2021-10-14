Курочка под "прессом": рецепт сочных окорочков с корицей

Мы уверены, что так вы еще не готовили! Если, на первый взгляд, рецепт вызовет у вас удивление – отбросьте все сомнения. Куриные бедра получаются сочные, ароматные и нежные, а гарниром к ним идеально подойдет свежий салат из сезонных овощей.

Для приготовления этого рецепта вам нужна большая чугунная кастрюля. Можно взять обычную, но тогда положите на ее дно что-то тяжелое.

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Важными также являются в блюде специи: молотая корица и черный душистый перец.

Рецепт курочки под "прессом"

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4



Куриные бедра с овощами / Фото Алисы Купер

– 4 шт. куриных бедер;– соль;– 2 ч. л. корицы;– 1 ч. л. душистого перца;– розмарин;– петрушка;– кинза.

Приготовление:

В ступе разотрите розмарин, чтобы он открыл аромат.

Укройте кухонную доску слоем пищевой пленки и выложите на нее курятину.

Накройте бедра еще одним слоем пищевой пленки и хорошенько отбейте.

Натрите курятину розмарином, посолите мясо и посыпьте корицей и перцем.



Продукты для блюда / Фото Алисы Купер

Оставьте мясо на 30 минут мариноваться под пленкой.

Разогрейте сковородку и выложите на нее куриные бедра. Сверху придавите прессом и обжаривайте по 6 – 7 минут с каждой стороны.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте куриные бедра еще 10 минут в духовке до готовности мяса.