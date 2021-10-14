Для приготування цього рецепту вам потрібна велика чугунна каструля. Можна взяти звичайну, але тоді покладіть на її дно щось важке.

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Важливими також є у страві спеції: мелена кориця та чорний духм'яний перець.

Рецепт курочки під "пресом"

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4



Курячі стегна з овочами / Фото Аліси Купер

Інгредієнти:

– 4 шт. курячих стегон;

– сіль;

– 2 ч. л. кориці;

– 1 ч. л. духм'яного перцю;

– розмарин;

– петрушка;

– кінза.

Приготування:

У ступі розітріть розмарин, щоб він відкрив аромат.

Вкрийте кухонну дошку шаром харчової плівки ат викладіть на неї курятину.

Накрийте стегна ще одним шаром харчової плівки та добряче відбийте.

Натріть курятину розмарином, посоліть м'ясо та посипте корицею і перцем.



Продукти для страви / Фото Аліси Купер

Залишіть м'ясо на 30 хвилин маринуватися під плівкою.

Розігрійте сковорідку та викладіть на неї курячі стегна. Зверху придавіть пресом та обсмажуйте по 6 – 7 хвилин з кожного боку.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте курячі стегна ще 10 хвилин в духовці до готовності м'яса.