Для приготовления этого рецепта вам нужна большая чугунная кастрюля. Можно взять обычную, но тогда положите на ее дно что-то тяжелое.

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Важными также являются в блюде специи: молотая корица и черный душистый перец.

Рецепт курочки под "прессом"

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4


Куриные бедра с овощами / Фото Алисы Купер

Приготовление:

  1. В ступе разотрите розмарин, чтобы он открыл аромат.
  1. Укройте кухонную доску слоем пищевой пленки и выложите на нее курятину.
  1. Накройте бедра еще одним слоем пищевой пленки и хорошенько отбейте.
  1. Натрите курятину розмарином, посолите мясо и посыпьте корицей и перцем.


Продукты для блюда / Фото Алисы Купер

  1. Оставьте мясо на 30 минут мариноваться под пленкой.
  1. Разогрейте сковородку и выложите на нее куриные бедра. Сверху придавите прессом и обжаривайте по 6 – 7 минут с каждой стороны.
  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте куриные бедра еще 10 минут в духовке до готовности мяса.
  1. Готовое блюдо посыпьте мелко нарезанной зеленью петрушки и кинзы. Приятного аппетита!