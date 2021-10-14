Для приготовления этого рецепта вам нужна большая чугунная кастрюля. Можно взять обычную, но тогда положите на ее дно что-то тяжелое.
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Важными также являются в блюде специи: молотая корица и черный душистый перец.
Рецепт курочки под "прессом"
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Куриные бедра с овощами / Фото Алисы Купер
Приготовление:
- В ступе разотрите розмарин, чтобы он открыл аромат.
- Укройте кухонную доску слоем пищевой пленки и выложите на нее курятину.
- Накройте бедра еще одним слоем пищевой пленки и хорошенько отбейте.
- Натрите курятину розмарином, посолите мясо и посыпьте корицей и перцем.
Продукты для блюда / Фото Алисы Купер
- Оставьте мясо на 30 минут мариноваться под пленкой.
- Разогрейте сковородку и выложите на нее куриные бедра. Сверху придавите прессом и обжаривайте по 6 – 7 минут с каждой стороны.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте куриные бедра еще 10 минут в духовке до готовности мяса.
- Готовое блюдо посыпьте мелко нарезанной зеленью петрушки и кинзы. Приятного аппетита!