Самая вкусная кутья на Рождество: готовим с медом, орехами и изюмом

Кутья является одним из обязательных блюд на Рождество. Ведь именно с нее начинается Святой Вечер.

В древности перед тем, как есть кутью, ее трижды подбрасывали на ложке, чтобы она хорошо прилипла к потолку. По примете, если останется больше пшеницы, то будет хороший урожай, а если мака – будут хорошо роиться пчелы.

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Рецепт кутьи на Рождество

Время : 2 часа 45 минут

: 2 часа 45 минут Порций: 4

– 250 граммов пшеницы;– 100 граммов изюма;– 100 граммов мака;– 100 граммов грецких орехов;– 100 граммов меда;– 100 граммов сахара;– 1 щепотка соли

Приготовление:

Пшеницу залейте чистой водой на ночь или на 4 – 5 часов. После этого промойте ее, добавьте 0,5 литра воды, щепотку соли и отварите до полной готовности в течение часа-полтора. Грецкие орехи измельчите, а мак залейте крутым кипятком. Через 10 – 15 минут слейте из мака воду, добавьте сахар и измельчите блендером. Также мак можно сразу перекрутить на ручной мельнице без замачивания. Изюм промойте и залейте кипятком. Через 10 – 15 минут слейте воду. Разведите мед в небольшом количестве теплой воды. Заправьте пшеницу орехами, маком, изюмом и медовым сиропом. Оставьте кутью на несколько часов, чтобы настоялась.