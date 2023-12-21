Самая вкусная кутья на Рождество: готовим с медом, орехами и изюмом

21 декабря 2023, 10:49
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Источник:

"Файные рецепты"

Кутья является одним из обязательных блюд на Рождество. Ведь именно с нее начинается Святой Вечер.

В древности перед тем, как есть кутью, ее трижды подбрасывали на ложке, чтобы она хорошо прилипла к потолку. По примете, если останется больше пшеницы, то будет хороший урожай, а если мака – будут хорошо роиться пчелы.

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Рецепт кутьи на Рождество

  • Время: 2 часа 45 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов пшеницы;
– 100 граммов изюма;
– 100 граммов мака;
– 100 граммов грецких орехов;
– 100 граммов меда;
– 100 граммов сахара;
– 1 щепотка соли

Приготовление:

  1. Пшеницу залейте чистой водой на ночь или на 4 – 5 часов. После этого промойте ее, добавьте 0,5 литра воды, щепотку соли и отварите до полной готовности в течение часа-полтора.
  2. Грецкие орехи измельчите, а мак залейте крутым кипятком. Через 10 – 15 минут слейте из мака воду, добавьте сахар и измельчите блендером. Также мак можно сразу перекрутить на ручной мельнице без замачивания.
  3. Изюм промойте и залейте кипятком. Через 10 – 15 минут слейте воду.
  4. Разведите мед в небольшом количестве теплой воды.
  5. Заправьте пшеницу орехами, маком, изюмом и медовым сиропом. Оставьте кутью на несколько часов, чтобы настоялась.
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Автор: Ольга Котів