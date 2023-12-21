У давні часи перед тим, як їсти кутю, її тричі підкидали на ложці, аби вона гарно прилипла до стелі. За прикметою, якщо залишиться більше пшениці, то буде гарний врожай, а якщо маку – добре роїтимуться бджоли.
Варто спробувати Смачно і не банально: добірка оригінальних страв з курячими слайсами РябChick
Рецепт куті на Різдво
- Час: 2 години 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Пшеницю залийте чистою водою на ніч або на 4 – 5 годин. Після цього промийте її, додайте 0,5 літра води, дрібку солі та відваріть до повної готовності протягом години-півтори.
- Волоські горіхи подрібніть, а мак залийте окропом. Через 10 – 15 хвилин злийте з маку воду, додайте цукор і подрібніть блендером. Також мак можна одразу перекрутити на ручному млині без замочування.
- Родзинки промийте й залийте окропом. Через 10 – 15 хвилин злийте воду.
- Розведіть мед у невеликій кількості теплої води.
- Заправте пшеницю горіхами, маком, родзинками та медовим сиропом. Залиште кутю на кілька годин, щоб настоялася.