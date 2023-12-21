У давні часи перед тим, як їсти кутю, її тричі підкидали на ложці, аби вона гарно прилипла до стелі. За прикметою, якщо залишиться більше пшениці, то буде гарний врожай, а якщо маку – добре роїтимуться бджоли.

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Рецепт куті на Різдво

Час : 2 години 45 хвилин

: 2 години 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів пшениці;

– 100 грамів родзинок;

– 100 грамів маку;

– 100 грамів волоських горіхів;

– 100 грамів меду;

– 100 грамів цукру;

– 1 дрібка солі

Приготування:

Пшеницю залийте чистою водою на ніч або на 4 – 5 годин. Після цього промийте її, додайте 0,5 літра води, дрібку солі та відваріть до повної готовності протягом години-півтори. Волоські горіхи подрібніть, а мак залийте окропом. Через 10 – 15 хвилин злийте з маку воду, додайте цукор і подрібніть блендером. Також мак можна одразу перекрутити на ручному млині без замочування. Родзинки промийте й залийте окропом. Через 10 – 15 хвилин злийте воду. Розведіть мед у невеликій кількості теплої води. Заправте пшеницю горіхами, маком, родзинками та медовим сиропом. Залиште кутю на кілька годин, щоб настоялася.

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