В апреле сезон сбора березового сока. Мы подготовили для вас простые рецепты как сохранить полезные свойства напитка.

Березовый сок содержит много витаминов, микроэлементов, органических кислот, эфирных масел, которые укрепляют иммунитет.

Для того чтобы сохранить полезные свойства сока, из него делают квас, лимонады, компоты, консервируют и употребляют в течение года. Лучше употреблять свежим. Его можно хранить в холодильнике не более двух суток.

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Консервированный сок с лимоном

Ингредиенты:

– 6 литров березового сока;

– 2 лимона;

– 1,5 стакана сахара.

Березовый сок процедите через марлю. Вылейте в кастрюлю, доведите до кипения (не кипятить), периодически снимайте пену, которая образуется на поверхности, добавьте сахар, на маленьком огне томите 5-7 минут, пока сахар полностью не растворится. Тщательно помойте лимоны, нарежьте кольцами. В каждую простерилизованную банку выложите лимон, вылейте сок, закатайте чистыми крышками. Накройте полотенцем, а на следующий день поставьте в прохладное место.

Консервированный сок с апельсином

Ингредиенты:

– 3 литра березового сока;

– 1/4 апельсина;

– 1/4 чайной ложки лимонной кислоты;

– 150 граммов сахара.

Апельсины тщательно помойте, нарежьте полукольцами. В стерилизованные банки выложите полукольца. Процедите березовый сок через марлю. Вылейте сок в кастрюлю, доведите до 80-90 градусов, не давайте жидкости закипеть. Соберите пену, добавьте сахар, лимонную кислоту, залейте горячий березовый сок в банки. Оставьте для охлаждения.

Рецепт кваса

Ингредиенты:

– 3 литра березового сока;

– 100 граммов изюма (или сухофруктов);

– 1/2 стакана сахара.