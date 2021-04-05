Березовый сок: простые рецепты приготовления полезного напитка
В апреле сезон сбора березового сока. Мы подготовили для вас простые рецепты как сохранить полезные свойства напитка.
Источник:24 канал
Березовый сок содержит много витаминов, микроэлементов, органических кислот, эфирных масел, которые укрепляют иммунитет.
Для того чтобы сохранить полезные свойства сока, из него делают квас, лимонады, компоты, консервируют и употребляют в течение года. Лучше употреблять свежим. Его можно хранить в холодильнике не более двух суток.
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Консервированный сок с лимоном
- Березовый сок процедите через марлю. Вылейте в кастрюлю, доведите до кипения (не кипятить), периодически снимайте пену, которая образуется на поверхности, добавьте сахар, на маленьком огне томите 5-7 минут, пока сахар полностью не растворится.
- Тщательно помойте лимоны, нарежьте кольцами.
- В каждую простерилизованную банку выложите лимон, вылейте сок, закатайте чистыми крышками. Накройте полотенцем, а на следующий день поставьте в прохладное место.
Консервированный сок с апельсином
- Апельсины тщательно помойте, нарежьте полукольцами. В стерилизованные банки выложите полукольца.
- Процедите березовый сок через марлю.
- Вылейте сок в кастрюлю, доведите до 80-90 градусов, не давайте жидкости закипеть. Соберите пену, добавьте сахар, лимонную кислоту, залейте горячий березовый сок в банки. Оставьте для охлаждения.
Рецепт кваса
- Для приготовления кваса процедите березовый сок через марлю.
- Вылейте в стеклянную посуду, добавьте изюм, сахар, закройте. Оставьте бродить при комнатной температуре. Через 2-3 суток квас готов.
- Процедите квас, закройте плотно бутылку, поставьте в темное, холодное место.
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