Квас із березового соку не тільки добре втамовує спрагу, а ще й надзвичайно корисний для людського організму.

Якщо ви ще не куштували квас із березового соку у вас є чудова можливість приготувати його власноруч вдома.

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Квас із березового соку може зберігатися в прохолодному темному місці аж до осені, а як правильно його приготувати – ми вас навчимо!

Рецепт квасу із березового соку

Інгредієнти:

– 10 л березового соку;

– 100 г родзинок;

– 400 г цукру.