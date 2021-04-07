Як зробити квас із березового соку: домашній рецепт
Квас із березового соку не тільки добре втамовує спрагу, а ще й надзвичайно корисний для людського організму.
Джерело:24 канал
Якщо ви ще не куштували квас із березового соку у вас є чудова можливість приготувати його власноруч вдома.
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Квас із березового соку може зберігатися в прохолодному темному місці аж до осені, а як правильно його приготувати – ми вас навчимо!
Рецепт квасу із березового соку
- Ретельно процідіть березовий сік через марлю. Підготуйте для приготування квасу скляну або емальовану тару, щоб не використовувати пластмасовий посуд.
- З'єднайте березовий сік з родзинками, цукром та перемішайте.
- Перелийте березовий сік в скляний посуд та залишіть бродити в прохолодному місці. Через 3 – 4 доби квас буде готовим.
- Процідіть готовий квас через марлю, розлийте по пляшках та поставте в холодне темне місце. Смачного!
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