Червень – чудова пора, щоб приготувати квас з бузини. Як зробити цей напій – читайте у нашому матеріалі.

На часі Смачно і швидко: 3 рецепти апетитних закусок для літнього відпочинку на природі

Рецепт квасу з бузини

Час : 1 година + 5 днів

: 1 година + 5 днів Порцій: 10

Чудовий напій / Фото Апостроф

Інгредієнти:

– 10 літрів води;

– 12 – 15 суцвіть бузини (вже термічно оброблених);

– 1 – 1,2 кілограма цукру;

– 10 – 20 грамм лимонної кислоти.

Приготування:

Зберіть суцвіття з чорної бузини. Обирайте молоді суцвіття, які вже розкрилися.

Зріжте квіти з пилком із плодоніжок.

Помістіть квіти бузини у велику каструлю.

Туди додайте цукор, сік лимона чи лимонну кислоту.

Залийте суміш водою та ретельно перемішайте.

Залиште цвіт бузини на 5 днів.

Накрийте рушником та перемішуй квас декілька разів на день.

Після зазначеного часу процідіть квас через марлю.

Перелийте у підготовлені пластикові пляшки так, щоб одна четверта місткості залишалася вільною.

Стисніть пляшку, щоб вийшло повітря.

Закрийте кришкою і поставте у холодильник. Стінки пляшки повинні надутися, аби можна було куштувати напій.

Якщо вам сподобається освіжаючий домашній квас, то згодом спробуйте приготувати напій за цим рецептом.