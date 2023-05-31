С давних времен в летний период украинцы любят пить квас. Этот напиток можно легко приготовить своими руками, нужно всего несколько простых ингредиентов.

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Рецепт хлебного кваса

Время : 40 минут + 3 дня

: 40 минут + 3 дня Порций: 6

Прекрасный напиток / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма целозернового хлеба;

– 5 литров воды;

– 4 чайные ложки сухих дрожжей;

– несколько ложек сахара;

– изюм по вкусу.

Приготовление:

Цельнозерновой хлеб нарежьте ломтиками и поджарьте в духовке.

Затем гренки измельчите, залейте 5 литрами теплой кипяченой воды и добавьте дрожжи и сахар

Накройте и оставьте в теплом месте на 3 дня.

Процедите через мелкое сито, разлейте по бутылкам и добавьте немного изюма по вкусу.

Закройте и храните в холодильнике (до 10 дней).

Полезно знать

Скорость приготовления кваса обычно зависит от температуры. При повышенных градусах время приготовления кваса будет минимальным. Чем больше вы будете выдерживать квас – тем насыщеннее и резче будет его вкус.

Кроме прохладного кваса, приготовьте пожилой лимонад без сахара – это так вкусно!