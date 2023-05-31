С давних времен в летний период украинцы любят пить квас. Этот напиток можно легко приготовить своими руками, нужно всего несколько простых ингредиентов.

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Рецепт хлебного кваса

  • Время: 40 минут + 3 дня
  • Порций: 6

Прекрасный напиток / Фото unsplash

Приготовление:

  • Цельнозерновой хлеб нарежьте ломтиками и поджарьте в духовке.
  • Затем гренки измельчите, залейте 5 литрами теплой кипяченой воды и добавьте дрожжи и сахар
  • Накройте и оставьте в теплом месте на 3 дня.
  • Процедите через мелкое сито, разлейте по бутылкам и добавьте немного изюма по вкусу.
  • Закройте и храните в холодильнике (до 10 дней).

Полезно знать

Скорость приготовления кваса обычно зависит от температуры. При повышенных градусах время приготовления кваса будет минимальным. Чем больше вы будете выдерживать квас – тем насыщеннее и резче будет его вкус.

Кроме прохладного кваса, приготовьте пожилой лимонад без сахара – это так вкусно!