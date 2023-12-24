Советуем и вам в этом году потушить капусту с горохом. Ее вкус вас приятно поразит.
Стоит попробовать Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустящего блюда
Рецепт капусты с горохом
- Время: 3 часа
- Порций: 8 – 10
Приготовление:
- Замочите на 12 часов промытый горох.
- Капусту отожмите от лишнего сока, залейте водой вдвое большим объемом, чем занимает капуста, и поставьте вариться примерно на 1 час.
- Пшено промойте несколько раз и залейте кипятком на 3 минуты.
- Когда капуста сварится, добавьте в нее замоченное пшено и поставьте развариваться с капустой. Мелко порезанный лук и яблочко обогатят вкус, если добавить их во время варки. Они должны полностью разойтись в блюде. Чтобы сломать кислинку, можно добавить ложечку сахара.
- Горох хватит залить литром воды. Кроме соли и перца, можно добавить лавровый лист, чабрец и тмин. Сваренный горох разбейте пестиком и перетрите через сито.
- Соедините сваренную капусту с пшеном с расколотым горохом, посолите, поперчите и еще некоторое время проварите.
- Второй лук порежьте на полукольца и поджарьте на масле.
- Подавайте капусту с горохом в глубоких цветных блюдах, глиняных мисочках или горшках на плоских подставках.