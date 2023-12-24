Радимо і вам цьогоріч потушкувати капусту з горохом. Її смак вас приємно вразить.
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Рецепт капусти з горохом
- Час: 3 години
- Порцій: 8 – 10
Приготування:
- Замочіть на 12 годин промитий горох.
- Капусту відтисніть від зайвого соку, залийте водою удвічі більшим об'ємом, ніж займає капуста, та поставте варити приблизно 1 годину.
- Пшоно промийте кілька разів та залийте окропом на 3 хвилини.
- Коли капуста звариться, додайте до неї замочене пшоно та поставте розварювати з капустою. Дрібно порізані цибуля та яблучко збагатять смак, якщо додати їх під час варіння. Вони повинні повністю розійтись у страві. Щоб зламати кислинку, можна додати ложечку цукру.
- Горох вистачить залити літром води. Окрім солі та перцю, можна додати лаврового листка, чебрецю та кмину. Зварений горох розбийте товкачем та перетріть через сито.
- З'єднайте зварену капусту з пшоном з розколоченим горохом, посоліть, поперчіть і ще деякий час проваріть.
- Другу цибулю поріжте на півкружальця та підсмажте на олії.
- Подавайте капусту з горохом у глибоких кольорових тарелях, глиняних мисочках чи горщиках на пласких підставках.