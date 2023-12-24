Настоящий вкус украинского Рождества: готовим старинное блюдо из капусты к праздничному столу
24 декабря 2023, 21:05Читати новину українською
Источник:"Украинская кухня"
Традиционная капуста с горохом принадлежит к тем блюдам, которые постепенно уходят в историю. Однако не стоит этого позволять, ведь именно она является для многих символом вкусного украинского Рождества.
Советуем и вам в этом году потушить капусту с горохом. Ее вкус вас приятно поразит.
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Рецепт капусты с горохом
- Время: 3 часа
- Порций: 8 – 10
Ингредиенты:
– 6 стаканов квашеной капусты;
– 3 стакана сухого гороха;
– 1 стакан пшена;
– 6 столовых ложек масла;
– 2 луковицы;
– 1 яблоко;
– тмин, черный молотый перец, лавровый лист, соль, сахар по вкусу.
Приготовление:
- Замочите на 12 часов промытый горох.
- Капусту отожмите от лишнего сока, залейте водой вдвое большим объемом, чем занимает капуста, и поставьте вариться примерно на 1 час.
- Пшено промойте несколько раз и залейте кипятком на 3 минуты.
- Когда капуста сварится, добавьте в нее замоченное пшено и поставьте развариваться с капустой. Мелко порезанный лук и яблочко обогатят вкус, если добавить их во время варки. Они должны полностью разойтись в блюде. Чтобы сломать кислинку, можно добавить ложечку сахара.
- Горох хватит залить литром воды. Кроме соли и перца, можно добавить лавровый лист, чабрец и тмин. Сваренный горох разбейте пестиком и перетрите через сито.
- Соедините сваренную капусту с пшеном с расколотым горохом, посолите, поперчите и еще некоторое время проварите.
- Второй лук порежьте на полукольца и поджарьте на масле.
- Подавайте капусту с горохом в глубоких цветных блюдах, глиняных мисочках или горшках на плоских подставках.