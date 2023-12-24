Настоящий вкус украинского Рождества: готовим старинное блюдо из капусты к праздничному столу

Традиционная капуста с горохом принадлежит к тем блюдам, которые постепенно уходят в историю. Однако не стоит этого позволять, ведь именно она является для многих символом вкусного украинского Рождества.

Советуем и вам в этом году потушить капусту с горохом. Ее вкус вас приятно поразит.

Стоит попробовать Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустящего блюда

Рецепт капусты с горохом

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 8 – 10

Ингредиенты:

– 6 стаканов квашеной капусты;

– 3 стакана сухого гороха;

– 1 стакан пшена;

– 6 столовых ложек масла;

– 2 луковицы;

– 1 яблоко;

– тмин, черный молотый перец, лавровый лист, соль, сахар по вкусу.

Приготовление:

Замочите на 12 часов промытый горох. Капусту отожмите от лишнего сока, залейте водой вдвое большим объемом, чем занимает капуста, и поставьте вариться примерно на 1 час. Пшено промойте несколько раз и залейте кипятком на 3 минуты. Когда капуста сварится, добавьте в нее замоченное пшено и поставьте развариваться с капустой. Мелко порезанный лук и яблочко обогатят вкус, если добавить их во время варки. Они должны полностью разойтись в блюде. Чтобы сломать кислинку, можно добавить ложечку сахара. Горох хватит залить литром воды. Кроме соли и перца, можно добавить лавровый лист, чабрец и тмин. Сваренный горох разбейте пестиком и перетрите через сито. Соедините сваренную капусту с пшеном с расколотым горохом, посолите, поперчите и еще некоторое время проварите. Второй лук порежьте на полукольца и поджарьте на масле. Подавайте капусту с горохом в глубоких цветных блюдах, глиняных мисочках или горшках на плоских подставках.