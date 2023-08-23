На зиму можна готувати традиційні мариновані помідори, чи у своєму соку, але цього року ми радимо спробувати саме квашені. Вони легкі у приготуванні, хоч і сам процес ферментації займе трішки часу.
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Подавайте їх до улюблених м1ясних чи рибних страв, або їжте, як окрему закуску.
Квашені помідори у відрі
- Час: 5 – 7 днів
- Порції: 2
Приготування:
- Помідори миємо під проточною водою, проколюємо в кількох місцях (ножем або зубочисткою).
- Кріп, селеру, гострий перець і хрін також миємо, часник очищаємо від лушпиння, нарізаємо все довільними шматочками. З гострого перцю вичищаємо насіння.
- На дно чистого відра викладаємо трохи кропу, селери, хрону, гострого перцю та часнику, потім шар помідорів. Повторюємо шари, доки все не заповниться.
- У каструлю з некип'яченою водою додаємо сіль та цукор, перемішуємо, щоб усі кристали розчинилися.
- Заливаємо помідори маринадом, зверху накриваємо тарілкою і кладемо щось важке, щоби помідори були під пресом.
- Залишаємо за кімнатної температури на 5 – 7 днів, а потім прибираємо в холодильник чи льох.
Смачного!