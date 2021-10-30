Процесс приготовления куртидо всегда начинается с капусты и моркови. Многие версии также включают лук, перец и орегано, иногда добавляют сок лайма. Подают куртидо обычно с другим национальным блюдом Сальвадора – пупусас (толстые кукурузные лепешки с разными начинками).

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Такое блюдо можно употреблять сразу или хранить в холодильнике на протяжении многих недель. Квашеная капуста, приготовленная таким образом, сочетается с фасолью, кукурузой и рисом.

Рецепт куртидо

Время: 2 часа

Порций: 4

Вариация привычной квашеной капусты / Фото cleanplates

Ингредиенты:

1/2 кочана капусты;

1 морковь;

1/2 лука;

1/2 стакана яблочного уксуса;

1/2 чайные ложки соли;

1/2 чайной ложки коричневого сахара;

1/4 стакана воды;

1 чайная ложка сушеного орегано.

Приготовление:

В большую миску мелко нашинковать капусту, натереть морковь, лук нарезать тонкими полукольцами. В отдельной миске соединить уксус, соль, сахар, воду и орегано. Залить полученным рассолом овощи. Отлично перемешать и накрыть крышкой, убрать в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Готовый куртидо подавать как закуску.

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