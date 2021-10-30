Процесс приготовления куртидо всегда начинается с капусты и моркови. Многие версии также включают лук, перец и орегано, иногда добавляют сок лайма. Подают куртидо обычно с другим национальным блюдом Сальвадора – пупусас (толстые кукурузные лепешки с разными начинками).

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Такое блюдо можно употреблять сразу или хранить в холодильнике на протяжении многих недель. Квашеная капуста, приготовленная таким образом, сочетается с фасолью, кукурузой и рисом.

Рецепт куртидо

Время: 2 часа
Порций: 4

Вариация привычной квашеной капусты / Фото cleanplates

Ингредиенты:

  • 1/2 кочана капусты;
  • 1 морковь;
  • 1/2 лука;
  • 1/2 стакана яблочного уксуса;
  • 1/2 чайные ложки соли;
  • 1/2 чайной ложки коричневого сахара;
  • 1/4 стакана воды;
  • 1 чайная ложка сушеного орегано.

Приготовление:

  1. В большую миску мелко нашинковать капусту, натереть морковь, лук нарезать тонкими полукольцами.
  2. В отдельной миске соединить уксус, соль, сахар, воду и орегано.
  3. Залить полученным рассолом овощи.
  4. Отлично перемешать и накрыть крышкой, убрать в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
  5. Готовый куртидо подавать как закуску.

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