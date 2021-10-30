Квашеные продукты: готовим куртидо – мексиканскую вариацию привычной капусты
Источник:clean plates
Куртидо – это овощной салат, где основным ингредиентом является ферментированная (квашеная) капуста. Это типичное блюдо для стран как Мексика, Сальвадор и других государств Центральной Америки.
Процесс приготовления куртидо всегда начинается с капусты и моркови. Многие версии также включают лук, перец и орегано, иногда добавляют сок лайма. Подают куртидо обычно с другим национальным блюдом Сальвадора – пупусас (толстые кукурузные лепешки с разными начинками).
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Такое блюдо можно употреблять сразу или хранить в холодильнике на протяжении многих недель. Квашеная капуста, приготовленная таким образом, сочетается с фасолью, кукурузой и рисом.
Рецепт куртидо
Время: 2 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
- 1/2 кочана капусты;
- 1 морковь;
- 1/2 лука;
- 1/2 стакана яблочного уксуса;
- 1/2 чайные ложки соли;
- 1/2 чайной ложки коричневого сахара;
- 1/4 стакана воды;
- 1 чайная ложка сушеного орегано.
Приготовление:
- В большую миску мелко нашинковать капусту, натереть морковь, лук нарезать тонкими полукольцами.
- В отдельной миске соединить уксус, соль, сахар, воду и орегано.
- Залить полученным рассолом овощи.
- Отлично перемешать и накрыть крышкой, убрать в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
- Готовый куртидо подавать как закуску.
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