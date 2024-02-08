Чтобы блюдо хорошо получилось, важно подобрать свежую и упругую капусту. Она будет кваситься 3 дня.

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Как квасить капусту

Время : 20 минут + 3 дня

: 20 минут + 3 дня Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм капусты;

– 20 граммов соли;

– 80 граммов моркови;

– лавровый лист, перец горошком.

Приготовление:

Капусту нарежьте и выложите в миску. Туда же натрите морковь. Посыпьте капусту солью и помните ее, чтобы пустила сок. На дно банки положите лавровый лист и перец горошком и начинайте утрамбовывать капусту. Каждый слой хорошо прижимайте, чтобы в конце капуста была полностью покрыта соком. Поставьте банку в миску, потому что из нее может вытекать сок. Оставьте капусту в теплом и темном месте минимум на 3 суток без крышки. Дважды или трижды в день ежедневно протыкайте капусту деревянной палочкой, чтобы выходил газ. После этого нажимайте на капусту деревянной лопаткой, чтобы она снова была покрыта соком. После 3 суток можно пробовать на вкус. Закройте капусту крышкой и, не сливая жидкость, поставьте в холодильник.

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