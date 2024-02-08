Щоб страва добре вийшла, важливо підібрати свіжу та пружну капусту. Вона кваситиметься 3 дні.
Буде смачно Простішого не існує: швидкий рецепт ідеальної намазки, яка зайде всім
Як квасити капусту
- Час: 20 хвилин + 3 дні
- Порцій: 6
Приготування:
- Капусту нашинкуйте та викладіть в миску. Туди ж натріть моркву.
- Посипте капусту сіллю і помніть її, щоб пустила сік.
- На дно банки покладіть лавровий лист та перець горошком і починайте утрамбовувати капусту. Кожен шар гарно притискайте, щоб наприкінці капуста була повністю покрита соком.
- Поставте банку в миску, бо з неї може витікати сік. Залиште капусту в теплому і темному місці мінімум на 3 доби без кришки.
- Двічі чи тричі на день щодня протикайте капусту дерев'яною паличкою, щоб виходив газ. Після цього натискайте на капусту дерев'яною лопаткою, щоб вона знову була покрита соком.
- Після 3 діб можна куштувати. Закрийте капусту кришкою і, не зливаючи рідину, поставте в холодильник.