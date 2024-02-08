Секретный рецепт самой хрустящей квашеной капусты от бабушки: вы будете готовить только так
8 февраля 2024, 20:30Читати новину українською
Источник:yuliia.senych
Многие украинцы любят квашеную капусту. По этому рецепту она получится хрустящей и сочной.
Чтобы блюдо хорошо получилось, важно подобрать свежую и упругую капусту. Она будет кваситься 3 дня.
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Как квасить капусту
- Время: 20 минут + 3 дня
- Порций: 6
– 1 килограмм капусты;
– 20 граммов соли;
– 80 граммов моркови;
– лавровый лист, перец горошком.
Приготовление:
- Капусту нарежьте и выложите в миску. Туда же натрите морковь.
- Посыпьте капусту солью и помните ее, чтобы пустила сок.
- На дно банки положите лавровый лист и перец горошком и начинайте утрамбовывать капусту. Каждый слой хорошо прижимайте, чтобы в конце капуста была полностью покрыта соком.
- Поставьте банку в миску, потому что из нее может вытекать сок. Оставьте капусту в теплом и темном месте минимум на 3 суток без крышки.
- Дважды или трижды в день ежедневно протыкайте капусту деревянной палочкой, чтобы выходил газ. После этого нажимайте на капусту деревянной лопаткой, чтобы она снова была покрыта соком.
- После 3 суток можно пробовать на вкус. Закройте капусту крышкой и, не сливая жидкость, поставьте в холодильник.