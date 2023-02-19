Социальная сеть Tik-tok сейчас приобретает все большую и большую популярность. Свои страницы там ведут кулинарные инфлюэнсеры со всего мира, которые делятся вкусными рецептами блюд и полезными советами для кухни, а украинские фуд-блоггеры уже успели заполонить сердца миллионной аудитории.

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От неоднозначных рецептов до удивительных, но порой вкусных сочетаний вкусов и противоречивых лайфхаков – тикток приберег для своих пользователей гору видеоматериалов. Мы собрали наиболее известные кулинарные советы из этой соцсети и предлагаем убедиться, будут ли они работать на вашей кухне.

Паста с соусом из чери и фетой

Это тот самый рецепт пасты, который за год облетел буквально весь тикток. Чтобы его воспроизвести, нужно запечь в духовке целые помидоры черри и сыр фета, приправленные оливковым маслом, чесноком и итальянскими травами. Позднее отваренные макароны или спагетти следует смешать с образовавшимся соусом после запекания сыра и овощей. Подавать со свежим базиликом.

Такой вариант приготовления пасты, как утверждают блоггеры, не только вкусный, но и требует минимум усилий.

Популярный рецепт пасты с чери оказался не таким вкусным, как уверяли тиктокеры / Фото Pexels

Но этот рецепт "идеальной" пасты на самом деле не так уж совершенен. Нагретый сыр фета при смешивании с вялеными томатами образует неоднородный соус с сырными комочками. Тиктокеры также советуют добавлять в пасту полностью приготовленные макароны, однако вы рискуете получить кашу. Спагетти или пенне должны быть аль денте, то есть немного недоварены – так они смогут впитать достаточно соуса.

Но самая большая ошибка этого известного рецепта – в сочетании ингредиентов, ведь как кисломолочный продукт и несладкие томаты могут создать вкусный соус для вашей пасты? Привкус этого блюда будет далеко не сливочный, а кислые нотки потребуют сладких аккордов для баланса вкусов.

Если же хотите приготовить вариант легкой пасты, советуем отдавать предпочтение проверенным традиционным рецептам. Прекрасной альтернативой для макарон станет томатный соус маринара, вкус которого довершат посыпанные сверху ломтики итальянского сыра пармиджано реджано. Пальчики оближешь!

Есть киви с кожурой

Привычной для нас практикой является очищение плодов киви перед потреблением. Впрочем, популярные тиктокеры убеждают, что так поступать неуместно. Киви можно не очищать от кожуры и резать ломтиками, а есть целиком – точно как яблоко!

Тиктокеры советуют есть киви неочищенным / Фото Pixabay

Так, шершавая кожица киви действительно съедобна, более того – полезна, ведь содержит витамины С и Е, а также фолиевую кислоту. Но наслаждаться неочищенным киви нужно осторожно. Кожа этого фрукта содержит вещества, которые могут раздражать слизистые желудка и ротовой полости. Но если все-таки решили поэкспериментировать, не забудьте тщательно вымыть киви перед тем, как его есть.

Кольца лука для жареных яиц

Кулинарные кольца часто используют для жарки яиц, чтобы яичница имела идеальную круглую форму. Но на просторах тиктока можно встретить гениальный лайфхак – использовать грубо нарезанные кольца лука вместо металлических колец для приготовления яичницы-глазуньи.

Не секрет, что жареный лук прекрасно смакует с яйцами. Вопрос в том, когда это кольцо успеет приготовиться, если яичницу советуют обжаривать только с одной стороны? На практике можно получить разве что полусырой лук. Поэтому для завтрака выберите кулинарные кольца, ведь этот лайфхак не работает.

Разноцветный попкорн

По мнению фуд-блоггеров в тиктоке, сделать вкусный попкорн дома достаточно просто. Для этого нужно пачку шоколадных драже M&M's разогреть с растительным маслом в глубокой сковородке, добавить зернышки сырой кукурузы, накрыть крышкой и через несколько минут – вуаля: разноцветный попкорн для домашних посиделок готов.

Лайфхак для приготовления цветного попкорна на самом деле не работает / Фото Pexels

Правда, пока кукуруза будет готовиться на сковороде, шоколад за это время может сгореть. В результате получите попкорн со вкусом сгоревших шоколадных драже. Лучше приобрести упаковку попкорна, которую без дополнительных усилий можно приготовить в микроволновке.

Выпрямитель для вермишели

Крайний лайфхак в нашей подборке, предполагающий выравнивание волнистой вермишели плойкой для волос, действительно противоречив и вызывает ряд вопросов. Как минимум, повторять это небезопасно. Да и приготовленную волнистую вермишель никакой выпрямитель уже не сделает ровной.

Самым большим любителям приключений советуем приобрести спагетти, если вермишель по какой-то причине вам не нравится. А выпрямитель точно пригодится для других целей.

Автор Анастасия Доскоч