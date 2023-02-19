Соціальна мережа Tik-tok нині набуває все більшої й більшої популярності. Свої сторінки там ведуть кулінарні інфлюенсери з усього світу, які діляться смачними рецептами страв та корисними порадами для кухні, а українські фуд-блогери вже встигли заполонити серця мільйонної аудиторії.

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Від неоднозначних рецептів до дивних, але часом смачних поєднань смаків та суперечливих лайфхаків – тікток приберіг для своїх користувачів гору відеоматеріалів. Ми зібрали найбільш відомі кулінарні поради із цієї соцмережі та пропонуємо впевнитись, чи працюватимуть вони на вашій кухні.

Паста із соусом із чері та фетою

Це той самий рецепт пасти, який за рік облетів буквально весь тікток. Щоб його відтворити, потрібно запекти у духовці цілі помідори чері та сир фета, приправлені оливковою олією, часником та італійськими травами. Пізніше відварені макарони або спагетті варто змішати із соусом, що утворився після запікання сиру та овочів. Подавати зі свіжим базиліком.

Такий варіант приготування пасти, як стверджують блогери, не лише смачний, а й потребує мінімум зусиль.

Популярний рецепт пасти з чері виявився не таким смачним, як запевняли тіктокери / Фото Pexels

Та цей рецепт "ідеальної" пасти насправді не такий вже й досконалий. Нагрітий сир фета при змішуванні з в'яленими томатами утворить неоднорідний соус із сирними грудочками. Тіктокери також радять додавати до пасти повністю приготовані макарони, проте ви ризикуєте отримати кашу. Спагеті чи пенне мають бути аль денте, тобто трішки недоварені – так вони зможуть увібрати достатньо соусу.

Але найбільша помилка цього відомого рецепту – у поєднанні інгредієнтів, адже як кисломолочний продукт та несолодкі томати можуть створити смачний соус для вашої пасти? Присмак цієї страви буде далеко не вершковий, а кислі нотки потребуватимуть солодких акордів для балансу смаків.

Якщо ж хочете приготувати варіант легкої пасти, радимо надавати перевагу перевіреним традиційним рецептам. Чудовою альтернативою для макаронів стане томатний соус марінара, смак якого довершать посипані зверху скибочки італійського сиру парміджано реджано. Смакота!

Їсти ківі зі шкіркою

Звичною для нас практикою є очищення плодів ківі перед споживанням. Втім, популярні тіктокери переконують, що так робити недоречно. Ківі можна не очищати від шкірки та різати скибочками, а їсти цілим – точно, як яблуко!

Тіктокери радять їсти ківі неочищеним / Фото Pixabay

Так, шорстка шкірка ківі справді їстівна, ба більше – корисна, адже містить вітаміни С та Е, а також фолієву кислоту. Та смакувати неочищеним ківі потрібно обережно. Шкірка цього фрукта містить речовини, які потенційно можуть подразнити слизові шлунка та ротової порожнини. Але якщо все-таки надумали поекспериментувати, не забудьте ретельно вимити ківі перед тим, як його їсти.

Кільця цибулі для смажених яєць

Кулінарні кільця часто використовують для смаження яєць, щоб яєчня мала ідеальну круглу форму. Але на просторах тіктока можна зустріти геніальний лайфхак – використовувати грубо нарізані кільця цибулі замість металевих кілець для приготування яєчні-глазуньї.

Не секрет, що смажена цибуля чудово смакує із яйцями. Питання в тому, коли це кільце встигне приготуватися, якщо яєчню радять обсмажувати лише з однієї сторони? На практиці можна отримати хіба що напівсиру цибулю. Тому для наступного сніданку оберіть кулінарні кільця, адже цей лайфхак не працює.

Різноколірний попкорн

На думку фуд-блогерів у тіктоці, зробити смачний попкорн вдома досить просто. Для цього треба пачку шоколадних драже M&M's розігріти з олією у глибокій сковорідці, додати зернятка сирої кукурудзи, накрити кришкою і через кілька хвилин – вуаля: різноколірний попкорн для домашніх посиденьок готовий.

Лайфхак для приготування кольорового попкорну насправді не дієвий / Фото Pexels

Правда в тому, що поки кукурудза буде готуватись на сковороді, шоколад за цей час може згоріти. У результаті отримаєте попкорн зі смаком згорілих шоколадних драже. Краще придбати упаковку попкорну, що без додаткових зусиль можна приготувати у мікрохвильовій печі.

Випрямляч для вермішелі

Крайній лайфхак у нашій добірці, який передбачає вирівнювання хвилястої вермішелі плойкою для волосся, справді суперечливий і викликає низку запитань. Як мінімум, повторювати це небезпечно. Та й приготовану хвилясту вермішель ніякий випрямляч вже не зробить рівною.

Найбільшим любителям пригод радимо придбати спагеті, якщо вермішель з якоїсь причини вам не до вподоби. А випрямляч точно стане у пригоді для інших цілей.

Автор Анастасія Доскоч