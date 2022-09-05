Разрезание лука вызывает ряд химических реакций, высвобождающих пропанетиальный S-оксид – раздражитель, заставляющий глаза наполняться слезами. Если вы хотите предотвратить слезы, вы должны резать лук так, чтобы производить меньше раздражителя и предотвращать его попадание в глаза. Как это сделать – советует 24 канал.

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Нарезаем лук без слез

Для вырезки лука самое главное – это большая доска, желательно деревянная. Чем больше доска, тем удобнее ее резать. Используйте только острый нож. Длина лезвия ножа должна быть не менее 20 сантиметров. Он меньше повреждает клеточные стенки, так выделяется меньше раздражителей.

Дополнение ко многим блюдам / Фото pixabay

Держите порезанные куски как можно дальше от себя. Как только вы разрежете лук пополам, переверните обе половинки вниз на разделочную доску. Закончив с одной половиной, переместите нарезанный кубиками лук в предварительную миску и отставьте ее.

Охладите лук, так испаряется меньше пропанетиального S-оксида. Помните – охлаждайте, но не замораживайте. Замороженный лук часто становится кашицеобразным во время размораживания.





Пикантный овощ / Фото pixabay

Как быстро нарезать лук кубиками

Лук очистите от шелухи и отрежьте выступающие корешки, но корень оставьте. Затем разрежьте лук вертикально пополам – от корня до кончика. В каждой половинке нарежьте тонкие ломтики вдоль волокон, но не полностью, а так, чтобы они держались за пятку. Такую же половинку разрежьте поперек. Затем лук порежется мелкими кубиками.

На "перья"

Разрежьте очищенный лук на две части. Отрежьте кончик. Половину лука положите на доску и острым ножом нарежьте тонкими ломтиками, начиная с правой стороны и надрезая налево. Когда дойдете до середины и будет тяжело резать, положите лук более широкой стороной на доску, а затем разрежьте вдоль волокон. Ширина ломтиков (перышек) подбирается в соответствии с вашими потребностями.

Простые и быстрые методы нарезки / Фото pixabay

Как нарезать лук кольцами

Очищенный лук положите на доску, отрежьте от одной из стенок тонкий кусочек, чтобы лук во время нарезки не съезжал. Выложите лук на доску срезом вниз, нарезайте тонкими ломтиками, держась за стебель.