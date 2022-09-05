Розрізання цибулі викликає ряд хімічних реакцій, які вивільняють пропанетіальний S-оксид – подразник, який змушує очі наповнюватися слізьми. Якщо ви хочете запобігти сльозам, ви повинні різати цибулю так, щоб виробляти менше подразника та запобігати його потраплянню в очі. Як це зробити – радить 24 канал.

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Нарізаємо цибулю без сліз

Для нарізки цибулі найголовніше – це велика дошка, бажано дерев'яна. Чим більша дошка, тим зручніше її різати. Використовуйте тільки гострий ніж. Довжина леза ножа повинна бути не менше 20 сантиметрів. Він менше пошкоджує клітинні стінки, так виділяється менше подразників.

Додаток до багатьох страв / Фото pixabay

Тримайте порізані шматки якомога далі від себе. Як тільки ви розріжете цибулю навпіл, переверніть обидві половинки вниз на обробну дошку. Закінчивши з однією половиною, перемістіть нарізану кубиками цибулю в підготовчу миску та відставте її.

Охолодіть цибулю, так випаровується менше пропанетіального S-оксиду. Пам’ятайте – охолоджуйте, але не заморожуйте. Заморожена сира цибуля часто стає кашкоподібною під час розморожування.





Пікантний овоч / Фото pixabay

Як швидко нарізати цибулю кубиками

Цибулю очистіть від лушпиння і відріжте виступаючі корінці, але корінь залиште. Потім розріжте цибулю вертикально навпіл – від кореня до кінчика. У кожній половинці наріжте тонкі скибочки уздовж волокон, але не повністю, а так, щоб вони трималися за "п'ятку". Таку ж половинку розріжте поперек. Потім цибуля поріжеться дрібними кубиками.

На "пір'я"

Розріжте очищену цибулю на дві частини. Відріжте кінчик. Половину цибулі покладіть на дошку і гострим ножем наріжте тонкими скибочками, починаючи з правого боку і надрізаючи ліворуч. Коли дійдете до середини і буде важко різати, покладіть цибулю ширшою стороною на дошку, а потім розріжте вздовж волокон. Ширина скибочок (пір'їнок) підбирається відповідно до ваших потреб.

Прості та швидку методи нарізки / Фото pixabay

Як нарізати цибулю кільцями

Очищену цибулю покладіть на дошку, відріжте від однієї зі стінок тонкий шматочок, щоб цибуля під час нарізки не з'їжджала. Викладіть цибулю на дошку зрізом вниз, нарізайте тонкими скибочками, тримаючись за стебло.