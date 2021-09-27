Лайфхаки шеф-поваров: как быстро обработать листья капусты для голубцов

Голубцы – мегапопулярное в Украине блюдо, но его приготовление требует немало времени и усилий. Впрочем, у профессиональных поваров есть секреты, как быстро подготовить листья капусты к фаршировке.

Приготовление голубцов предусматривает несколько кропотливых процессов. Один из них – снятие капустных листьев. Долгое и хлопотное дело, правда?

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Листья капусты весьма капризны, легко трескаются и рвутся. Однако есть хитрые способы снять их с кочана, не повредив.

Один из лучших методов – варка. Качан следует проткнуть ножом или вилкой, после чего опустить в кастрюлю с кипящей водой. Через несколько минут листья начнут легко отделяться. Сняв 3 – 5 штук, выньте кочан из кипятка.

Аппетитное блюдо / Фото Unsplash

Листья с голубцов следует оставить в воде на несколько минут. Далее нужно их вынуть и дать им остыть. Через несколько минут кочан должен снова отправиться в кипящую воду. Процедура повторяется до тех пор, пока с капусты не будут сняты все пригодные для голубцов листья.

Еще одна хитрость

Существует еще один быстрый способ. Капусту нужно поместить в микроволновую печь на 6 минут. В результате кочан можно будет легко разобрать. Однако обрабатывать разогретую капусту следует с осторожностью, ведь она будет очень горячей.