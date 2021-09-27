Приготування голубців розділене на кілька окремих, кропітких процесів. Одним із них є зняття та приготування листя капусти. Це досить довга та марудна справа, яка забирає багато енергії та часу.

Не пропустіть Дитячі страви з куркою на щодень: соковиті мітболи, наґетси та котлети із сирною начинкою

Листя капусти за своєю структурою дуже тендітне, воно швидко тріскається та його легко порвати. Існує хитрий спосіб зняття листя, завдяки якому ця страва готується набагато швидше та приємніше.

Один із найкращих методів – це варіння. Качан слід проткнути ножем або виделкою, після чого опустити його в каструлю з киплячою водою. Через кілька хвилин листя почнуть легко відділятися. Як тільки буде знято 3 – 5 штук, качан потрібно вийняти з рідини.

Апетитна страва / Фото Unsplash

Листи з голубців слід залишити у воді на декілька хвилин. Далі їх потрібно витягнути та дати охолонути. Через кілька хвилин качан знову відправити в воду. Процедура повторюється до тих пір, поки з капусти не будуть зняті всі придатні для страви листя.

Ще одна хитрість

Існує ще один швидкий спосіб. Капусту потрібно помістити у мікрохвильову піч на 6 хвилин. В результаті качан можна буде легко розділити. Однак обробляти розігріту капусту варто з обережністю, адже вона буде дуже гарячою.