Латкес – традиционное еврейское блюдо, которое часто готовят именно на Хануку. Внешне оно похоже на привычные нам деруны (тертюхи), но в латкес есть один секретный ингредиент, который делает его необычным, но очень вкусным.
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Рецепт еврейского блюда латкес
Время: 30 минут
Порции: 4
Приготовление:
- Тщательно помойте и почистите картофель от кожуры.
- Натрите его на грубой терке.
- Лук измельчите блендером или мелко нарежьте ножом.
- Отожмите из картофеля лишний сок.
Латкес / Фото Гранд кулинар
- Смешайте в глубокой посуде картофель, лук, яйцо, муку, пармезан и сдобрите специями.
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней латкес (деруны). Для этого выложите по 1 – 2 столовые ложки картофельной массы и обжарьте с обеих сторон.
- Разложите готовое блюдо на тарелки, полейте сметаной и подавайте латкес к столу.
Приятного аппетита!