Латкес – традиційна єврейська страва, яку часто готують саме на Хануку. Ззовні вона схожа на звичні нам деруни (тертюхи), але в латкес є один секретний інгредієнт, який робить її незвичною, але дуже смачною.
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Рецепт єврейської страви латкес
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Ретельно помийте та почистіть картоплю від шкірки.
- Натріть її на грубій тертці.
- Цибулю подрібніть блендером або дрібно наріжте ножем.
- Відіжміть з картоплі зайвий сік.
Латкес / Фото Гранд кулінар
- Змішайте в глибокому посуді картоплю, цибулю, яйце, борошно, пармезан та присмачте спеціями.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній латкес (деруни). Для цього викладіть по 1 – 2 столові ложки картопляної маси та обсмажте з обох сторін.
- Розкладіть готову страву на тарілки, полийте сметаною та подавайте латкес до столу.
Смачного!