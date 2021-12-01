Латкес – традиционное блюдо на Хануку: рецепт еврейских дерунов

1 декабря 2021 , 19:26
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Источник:

Хcook

Во время Хануки, которую в этом году отмечают с 28 ноября по 6 декабря, люди готовят множество вкусных и калорийных блюд, одно из которых латкес. Хотя название довольно оригинальное, но блюдо достаточно знакомо для ценителей украинских дерунов. Правда, есть в ней один секрет!

Латкес – традиционное еврейское блюдо, которое часто готовят именно на Хануку. Внешне оно похоже на привычные нам деруны (тертюхи), но в латкес есть один секретный ингредиент, который делает его необычным, но очень вкусным.

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Рецепт еврейского блюда латкес

Время: 30 минут
Порции: 4

Ингредиенты:
–  3 штуки картофеля;
– ¼ Репчатого лука;
–  1 сырое куриное яйцо;
–  1 столовая ложка пшеничной муки;
–  1 столовая ложка тертого сыра пармезан;
–  черный молотый перец;
– соль;
– масло для жарки.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте и почистите картофель от кожуры.
  2. Натрите его на грубой терке.
  3. Лук измельчите блендером или мелко нарежьте ножом.
  4. Отожмите из картофеля лишний сок.


Латкес / Фото Гранд кулинар

  1. Смешайте в глубокой посуде картофель, лук, яйцо, муку, пармезан и сдобрите специями.
  2. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней латкес (деруны). Для этого выложите по 1 – 2 столовые ложки картофельной массы и обжарьте с обеих сторон.
  3. Разложите готовое блюдо на тарелки, полейте сметаной и подавайте латкес к столу.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак