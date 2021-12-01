Латкес – традиционное блюдо на Хануку: рецепт еврейских дерунов

19:26

Во время Хануки, которую в этом году отмечают с 28 ноября по 6 декабря, люди готовят множество вкусных и калорийных блюд, одно из которых латкес. Хотя название довольно оригинальное, но блюдо достаточно знакомо для ценителей украинских дерунов. Правда, есть в ней один секрет!