Латкес – традиционное блюдо на Хануку: рецепт еврейских дерунов
1 декабря 2021 , 19:26Читати новину українською
Источник:Хcook
Во время Хануки, которую в этом году отмечают с 28 ноября по 6 декабря, люди готовят множество вкусных и калорийных блюд, одно из которых латкес. Хотя название довольно оригинальное, но блюдо достаточно знакомо для ценителей украинских дерунов. Правда, есть в ней один секрет!
Латкес – традиционное еврейское блюдо, которое часто готовят именно на Хануку. Внешне оно похоже на привычные нам деруны (тертюхи), но в латкес есть один секретный ингредиент, который делает его необычным, но очень вкусным.
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Рецепт еврейского блюда латкес
Время: 30 минут
Порции: 4
– 3 штуки картофеля;
– ¼ Репчатого лука;
– 1 сырое куриное яйцо;
– 1 столовая ложка пшеничной муки;
– 1 столовая ложка тертого сыра пармезан;
– черный молотый перец;
– соль;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Тщательно помойте и почистите картофель от кожуры.
- Натрите его на грубой терке.
- Лук измельчите блендером или мелко нарежьте ножом.
- Отожмите из картофеля лишний сок.
Латкес / Фото Гранд кулинар
- Смешайте в глубокой посуде картофель, лук, яйцо, муку, пармезан и сдобрите специями.
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней латкес (деруны). Для этого выложите по 1 – 2 столовые ложки картофельной массы и обжарьте с обеих сторон.
- Разложите готовое блюдо на тарелки, полейте сметаной и подавайте латкес к столу.
Приятного аппетита!