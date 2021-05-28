Лате – вишуканий кавовий напій походить з Італії. У перекладі означає молоко. Його готують з поширеного сорту кави моко і підігрітого молока. За межами країни, його готують традиційним с способом з порції еспресо та гарячого молока з пишною піною. Кавовий напій виходить м'яким та ніжним.
Також у напій додають цукор (за бажанням), сиропи, декорують корицею та візерунками — лате-арт. Традиційно у кав'ярнях його подають у скляному келиху.
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Існує схожий напій за назвою – лате макіато, яке готується додаванням у спінене молоко кави, а лате – у каву вливають молоко.
Як збити молоко
Для того, щоб збити молоко, використовуйте френч-прес, міксер або блендер. Молоко жирністю не менше 2,5 %. Якщо не вживаєте молоко — обирайте безлактозне.
Калорійність
Кава вважається низькокалорійним продуктом, але під час додавання молока та цукру, калорії збільшуються. Наприклад, на 30 мілілітрів молока 2,5% – 18 калорій, а дві чайні ложки цукру – 75 калорій.
Час: 5-7 хвилин
Порції: 2-3
Рецепт лате
- Приготуйте каву улюбленим способом. Залийте окропом каву, залиште для настоювання.
Зварена кава у френч-пресі/ Фото Unsplash
- Молоко вилийте у каструлю, розігрійте до 60 градусів протягом 5-7 хвилин. Не треба кип'ятити.
Підігріте молоко/ Фото Pexel
- Вилийте молоко у френч-прес – збийте молоко протягом 3-5 хвилин.
Лате у склянці/Фото Unsplash
- У склянку вилийте каву, у середину тонкою цівкою влийте молоко, не перемішуйте. Задекоруйте піною. Смачного!