Мы подготовили для вас рецепт вкусного перекуса – лаваш с брынзой и курицей. Обязательно попробуйте.

Лаваш с брынзой и курицей – вкусный перекус, который можно приготовить из доступных ингредиентов. Можно добавить любой сыр и овощи.

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Лаваш с брынзой и курицей

Ингредиенты:

– 1 шт. куриного филе;

– 1 шт. лаваш;

– 1/2 кабачок;

– 1/2 томата;

– 100 граммов брынзы;

– 20 граммов петрушки;

– 20 граммов кинзы;

– 1 зубчик чеснока;

– 1/2 лимона;

– подсолнечное масло;

– сахар;

– соль,

– перец.