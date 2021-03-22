Лаваш с брынзой и курицей: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт вкусного перекуса – лаваш с брынзой и курицей. Обязательно попробуйте.
Источник:Наша Ряба
Лаваш с брынзой и курицей – вкусный перекус, который можно приготовить из доступных ингредиентов. Можно добавить любой сыр и овощи.
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Лаваш с брынзой и курицей
- Очистите чеснок, выжмите сок. Куриное филе тщательно помойте, нарежьте кубиком, смажьте чесноком, маслом.
- Обжарьте на сковороде до готовности (или угле).
- Помойте кабачок, нарежьте кольцами, обжарьте на сковороде.
- Помойте тщательно томат, нарежьте полукольцами.
- Кинзу, петрушку помойте, измельчите ножом.
- В миске измельчите брынзу, добавьте мясо, кинзу, петрушку, лимонный сок, перемешайте.
- Лаваш разделите на две части. Выложите кабачок, сыр с мясом, томат, сформируйте конверт.
- Обжарьте на сковороде с двух сторон в течение 3-5 минут.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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